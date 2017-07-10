Ryanair йде з України через недотримання угоди – заява

Ірландська компанія Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль».

«Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним», - йдеться у Ryanair.

В авіакомпанії заявили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

«Ryanair не має іншого вибору, окрім скасування чотирьох нових маршрутів Києва та семи нових львівських маршрутів, що призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць», – додали у компанії.

Раніше гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт з Ryanair.