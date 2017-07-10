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11 Липень 2017, Київ 01:25
Політика

«Ми дочекаємось аеромайдану»: соцмережі про вихід Ryanair із українського ринку

У середу ввечері ірландська компанія Ryanair оголосила: її планований прихід до України скасовано. Посадовці аеропорту «Бориспіль», як йдеться у заяві авіаперевізника, не дотримались досягнутої у березні 2017 року угоди із Міністерством інфраструктури України. «Це призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць», – додали у Ryanair. Раніше цього дня гендиректор аеропорту Павло Рябікін заявив, що «Борисполю» не вигідний контракт із Ryanair, адже «серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні», а «виконання цих вимог могло б призвести для аеропорту до збитків у два мільярди гривень щороку».

«Просто дивує, наскільки ж небажаним є прихід Ryanair до України, що ані указ президента – не указ, ані інтереси українців, які б завдяки дешевим цінам на квитки могли б відкрити для себе світ – не аргумент» – так відреагував на цю новину міністр Інфрастуктури Володимир Омелян:

Деякі користувачі соцмереж навіть спробували пофантазувати над тим, що саме змусило Ryanair піти з українського ринку:

Загалом у соцмережах новину зустріли негативно: «Якийсь перевернутий світ – в Європі і США аеропорти, які співпрацюють з Ryanair, не зазнають збитків, але тут же Україна, все інакше».

А хтось задумався, в чиїх інтересах діє керівник аеропорту «Бориспіль»:

Деякі були настільки обурені, що приготували поради для очільника українського летовища:

​Тим часом журналістка Христина Бердинських на прикладі ситуації з авіаперевізником, який вийшов із українського авіаринку, так і не зайшовши, вивела ось таку формулу економіки України:

Але, попри все, є і оптимісти. Наприклад, видавець Олександр Красовицький. Він переконаний, що Ryanair в Україні бути: «Ми дочекаємось аеромайдану, пікетів, звільнень і волонтери заведуть його через дірку у стіні»:

Водночас навіть цю новину частина засмучених користувачів все таки сприйняла з гумором:

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    Анастасія Саковська

    Народилася у 1994 році в Києві. У 2014 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю філософія та релігієзнавство. На Радіо Свобода – із 2015 року. Коло професійних зацікавлень: соціальні медіа, історія, захист тварин.

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    Софія Середа


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