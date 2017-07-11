Україна наразі «пролетіла» з лоукостом Ryanair. Хто винний і хто відповість за це?

Відновити переговори з авіакомпанією-лоукостом Ryanair доручив урядовцям та керівникам державного аеропорту «Бориспіль» прем’єр Володимир Гройсман. Раніше в Ryanair заявили, що відмовляються працювати в Україні через те, що цей головний аеропорт «захищає перевізників із високими тарифами». На це директор аеропорту Павло Рябікін відповів, що «Борисполю» невигідні умови, висунуті лоукостом, і що вони призвели б до збитків. Дехто з експертів, опитаних Радіо Свобода, вважає, що Ryanair традиційно намагається зі скандалами потрапити на нові ринки, і що його відмова не означає, що інші дешеві перевізники надалі уникатимуть України. Інша ж частина стверджує, що не обійшлося без впливу на ситуацію авіакомпанії «МАУ», яка побоюється конкуренції з боку лоукостів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив поновити переговори з ірландською авіакомпанією з дешевими квитками (лоукостом) Ryanair.

«Вирішили поновити переговорний процес із Ryanair, до якого долучити, разом із Міністерством інфраструктури України і аеропортом «Бориспіль», директора UkraineInvest-Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака», – написав він на своїй сторінці в Facebook за підсумками наради з керівництвом Мінінфраструктури, Мін’юсту і аеропорту «Бориспіль» щодо ситуації навколо Ryanair.

Також прем’єр доручив Мінінфраструктури прискорити розробку стратегії розвитку українських аеропортів, зокрема щодо залучення лоукостів.

Ірландська компанія Ryanair заявила, що скасувала планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України посадовцями аеропорту «Бориспіль».

«Ми скасували запланований прихід до України після невиконання київським аеропортом угоди, яку підписали у березні цього року із Міністерством інфраструктури, посадовими особами аеропорту та чинним генеральним директором аеропорту паном Рябікіним», – мовиться у заяві Ryanair на її сайті.

В авіакомпанії заявили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

«Ryanair не має іншого вибору, окрім скасування чотирьох нових маршрутів до Києва та семи нових львівських маршрутів, що призведе до втрати понад 500 000 пасажирів та 400 робочих місць», – додали у компанії.

Зі свого боку гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт із Ryanair, оскільки таких знижок, яких вимагає для себе перевізник, може захотіти решта авіакомпаній, що співпрацюють з аеропортом. Тож виконання цих вимог могло б призвести до збитків аеропорту на понад два мільярди гривень щороку, сказав Рябікін.

«Ми давали ціни, які за багатьма показниками є нижчими за собівартість послуг, розуміючи, що ми субсидуємо нові лінії, сподіваючись на зростання пасажиропотоку. Якщо цього не гарантує перевізник, то ми не можемо гарантувати йому такої знижки на перший рік перевезень», – заявив керівник аеропорту.

Крім того, Рябікін вважає неприйнятним прагнення лоукосту вирішувати спори не в українських, а у британських судах.

У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснює цю ситуацію позицією керівництва аеропорту «Бориспіль», яку вважає хибною.

«Просто дивує, наскільки ж небажаним є прихід Ryanair до України, що ані указ президента – не указ, ані інтереси українців, які б завдяки дешевим цінам на квитки могли б відкрити для себе світ – не аргумент. Так можна і сказати: ми не хочемо Ryanair, бо аеропорт не зможе зробити три додаткові виходи на посадку, а також не зможе розширити зону отримання багажу для транзитних пасажирів», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Експерт з питань транспорту й інфраструктури Олександр Кава бачить ознаки того, що в аеропорту «Бориспіль» навмисно шукали підстави для того, щоб не пустити Ryanair на український ринок. Більше того, на позицію аеропорту може чинити вплив авіакомпанія «МАУ», яка має у цьому аеропорту найбільшу кількість рейсів, і яка боїться втратити прибутки через прихід на ринок авіакомпаній з дешевшими квитками.

Це небажання керівництва аеропорту «Бориспіль» шукати консенсусу. Керівництво просто шукало причину, як би відмовити Ryanair у співпраці з аеропортом

«Це небажання керівництва аеропорту «Бориспіль» шукати консенсусу з авіакомпанією. Керівництво просто шукало причину, як би відмовити Ryanair у співпраці з аеропортом. При цьому вихід Ryanair на ринок Києва є критичним для компанії у питанні виходу на український ринок у цілому», – стверджує аналітик.

На звинувачення з боку Ryanair та експертів авіакомпанія «МАУ» зауважила на своєму сайті, що не перешкоджала ірландському лоукостові заходити на український ринок. У компанії додають, що не є авіаперевізником з високими цінами, оскільки вартість авіаперельотів з «МАУ» починається від 249 гривень.

Відсутність згоди з Ryanair не означатиме, що лоукости не заходитимуть на український ринок – експерт

Експерт з авіаційного транспорту Сергій Хижняк, тим часом, вважає, що авіаперевізник та аеропорт просто не досягли згоди, однак це не означає, що Ryanair та інші лоукости не з’являться в Україні у найближчому майбутньому.

«Авіакомпанія офіційно відмовилася запускати українські рейси. Причина – комерційна: Ryanair та аеропорт не змогли домовитися про умови співпраці. Але нинішня відмова не означає відмов у майбутньому. Для лоукостера головне – бачити потенціал ринку. Інші лоукостери, як-от Easyjet, Norwegian ведуть переговори у діловому стилі: спершу доходять чи не доходять згоди з аеропортами, потім – роблять заяви. Тому те, що з Ryanair не вийшло, щодо інших компаній – абсолютно не показник», – доводить Хижняк.

Компанія Ryanair запропонувала аеропортові «Бориспіль» встановити для неї низький портовий збір із пасажира – 7,5 доларів, за умови, що вона перевозитиме звідси понад 150 тисяч пасажирів на рік, а також – надання безкоштовної парковки, стійок реєстрації та інших пільг від аеропорту. В адміністрації «Борисполя» процитували ці вимоги, назвавши їх невигідними, а частину – незаконними. У відповідь фахівці з авіаційного права розкритикували керівництво аеропорту за розголошення конфіденційних деталей переговорів та за емоційні оцінки щодо позиції Ryanair.

Раніше директор львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська заявила, що це летовище знайшло спільну мову з компанією-лоукостом та пристало на її умови. Відтак, вона не виключає, що невдовзі Ryanair повернеться до України.

Український інститут майбутнього спробував розрахувати економічний ефект від того, що компанія Ryanair відмовилася від роботи в Україні. Фахівці інституту стверджують, що користь від її роботи була би більшою, ніж імовірні збитки аеропорту «Бориспіль». Тим часом громадські активісти та прості українці вже обурилися тим, що посадовці не домовилися з лоукостом, і що їх таким чином позбавили права «подорожувати за 7 євро».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Ryanair і український олігарх. Директор аеропорту «Бориспіль» взяв у заручники цілу Україну

«Ми дочекаємось аеромайдану»: соцмережі про вихід Ryanair із українського ринку​