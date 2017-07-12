Гройсман: Ryanair потрібно запропонувати продовжити співпрацю з аеропортом у Львові

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю з Львівським аеропортом.

«Я думаю, було б доцільно вийти в процесі переговорів з пропозицією, щоб вони (Ryanair – ред.) залишилися працювати у Львові», – сказав він у ході засідання уряду.

Гройсман зазначив, що Львівський аеропорт забезпечив всі умови співпраці з авіаперевізником.

Прем’єр також вважає, що до переговорів з Ryanair необхідно залучити й інші українські аеропорти.

Напередодні компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль». В авіакомпанії Ryanair, серед іншого, зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі МАУ, і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

В МАУ наголосили, що твердження Ryanair про бажання аеропорту «Бориспіль» захистити «високотарифних перевізників» не відповідає дійсності.

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт з Ryanair. За його словами, серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні, а виконання цих вимог могло б призвести до збитків аеропорту в два мільярди гривень щороку.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair.

У березні цього року кілька авіакомпаній-лоукостів, зокрема ірландська компанія Ryanair, оголосили про відкриття нових міжнародних рейсів із Києва та Львова.