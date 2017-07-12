Радіо Свобода Daily: дешевих польотів від Ryanair не буде, бо втрутилася компанія «МАУ»?

«Пролетіли» з лоукостом

Відновити переговори з авіакомпанією-лоукостом Ryanair доручив урядовцям та керівникам державного аеропорту «Бориспіль» прем’єр Володимир Гройсман. Раніше в Ryanair заявили, що відмовляються працювати в Україні через те, що цей головний аеропорт «захищає перевізників із високими тарифами». На це директор аеропорту Павло Рябікін відповів, що «Борисполю» невигідні умови, висунуті лоукостом, і що вони призвели б до збитків.

Дехто з експертів, опитаних Радіо Свобода, вважає, що Ryanair традиційно намагається зі скандалами потрапити на нові ринки, і що його відмова не означає, що інші дешеві перевізники надалі уникатимуть України. Інша ж частина стверджує, що не обійшлося без впливу на ситуацію авіакомпанії «МАУ», яка побоюється конкуренції з боку лоукостів.

«У принципі, генеральний директор говорить сенсовні речі, бо ж треба дбати про прибуток, вести переговори й відстоювати інтереси компанії. Така в нього робота. Але є й інший вимір цієї ситуації: в заручниках прибутковості однієї державної установи (аеропорт «Бориспіль») опинилася ціла країна. Польоти також скасовано зі львівського летовища, де домовленості вдалося досягнути. Виграла чи програла в цьому конфлікті Україна? Безперечно, програла – бо ми власними ж руками обмежуємо себе, ізолюємо від світу», – робить висновок письменник Андрій Любка.

Чиї турбіни?

Ще одна «гаряча» тема – ситуація з турбінами «Сіменса» в окупованому Криму. Представники концерну не заперечують, що турбіни туди доставлені, але запевняють, що це сталося без їхньої згоди, і обіцяють позиватися до російського партнера. Агенція «Рейтер» повідомила, що, всупереч обмеженню, чотири сіменсові газові турбіни вже доставлені на кримські електростанції. Як це сталося насправді? Відповідь у матеріалі.

(Не)доторканні

Сага «недоторканні» триває. Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата, народного депутата з фракції «Народного фронту» Максима Полякова та депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого. Натомість «радикала» Андрія Лозового та представника «Народного фронту» Євгена Дейдея така доля наразі оминула. Подання щодо них колеги не підтримали. «Парламент буде вимушений восени розглядати це питання повторно», – наголосив генпрокурор Юрій Луценко.

«Обнадійлива реакція»

Законопроект про реінтеграцію Донбасу Україна вже узгоджує із «ключовими партнерами» – США, Німеччиною і Францією. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За його словами, перша реакція Заходу на документ була «обнадійливою». В ефірі Радіо Свобода Єлісєєв розповів про кроки України з деокупації Донбасу і Криму, спілкування зі спецпредставником США та про порядок денний саміту Україна-ЄС.

Ну і якщо вже про ЄС, то не можемо оминути новину про те, що Рада ЄС затвердила довгоочікуване рішення про асоціацію. «Угода про асоціацію з Україною нарешті схвалена, вступає в силу з 1 вересня», – написав у Twitter наш брюссельський кореспондент.

«Двадцять років у шахті заради доньки»

А тепер після усіх політичних новин зворушлива історія конкретної «маленької людини». Наші журналісти провели один день із шахтарем, який готовий спуститися до центру землі, щоб у його доньки був вибір, якого не було у нього.

Піклуйтесь про рідних й бережіть одне одного!

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