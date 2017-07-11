Рада ЄС схвалила Угоду про асоціацію з Україною

Рада Європейського союзу остаточно 11 липня схвалила Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Угода про асоціацію з Україною нарешті схвалена, вступає в силу з 1 вересня», – написав він у Twitter.

Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.

30 травня цього року Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.