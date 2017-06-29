Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію 11 липня

Рада ЄС остаточно схвалить Угоду про асоціацію між Україною і Європейським союзом 11 липня, повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Посли ЄС дали «зелене світло» Угоді про асоціацію з Україною. Міністри остаточно схвалять угоду 11 липня, і вона набуде чинності 1 вересня», – написав журналіст.

Минулого тижня президент Європейської ради Дональд Туск прогнозував, що робота над Угодою про асоціацію між Україною і Європейським союзом завершиться за кілька тижнів.

Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.

30 травня цього року Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.