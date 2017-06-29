На порядку денному не інтеграція України в ЄС, а зближення – Мінґареллі

Інтеграція України в Європейський союз сьогодні не стоїть на порядку денному, наголосив голова Представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі під час конференції «Україна-ЄС: Партнерство у мінливому світі».

За його словами, наразі спільна мета – зближення, яке передбачає поглиблення політичної асоціації й економічної інтеграції.

«За останні три роки Україна здійснила дуже багато політичних та економічних реформ. Це факт. Наступний крок після Угоди про асоціацію та угоди про запровадження безвізового режиму – це імплементація цих угод. Тому що підпис і ратифікація для середньостатистичного українця не має ніякого значення», – зазначив Мінґареллі.

На його думку, основною перешкодою для інвестування та торгівлі між Україною та ЄС є нетарифні торгові бар’єри, для подолання яких потрібна гармонізація українського законодавства з законодавством, нормами й стандартами Євросоюзу у всіх сферах економіки.

«На це підуть роки. Якщо ми оптимісти, від шести до семи років. Якщо ми реалісти з огляду на наш досвід роботи з країнами Центральної Європи – навіть більше», – додав європосол.

Америка продовжить підтримувати Україну у її зближенні з Європейським союзом, запевнила посол США в Україні Марі Йованович і наголосила, що для України найбільш нагальними є реформи у сфері правосуддя.

«Українці, з якими я спілкувалася, часто розповідали мені, що не відчувають, що закон їх захищає. Йдеться і про нерухомість, і податки, і про працевлаштування, і ці жахливі рейдерські атаки, які потрапляють на перші шпальти не лише українських, а й західних видань. І цей фактор дуже впливає на рішення інвесторів», – сказала Йованович.



Водночас віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що успіх Угоди про асоціацію залежить від спільної роботи з ЄС й іншими західними країнами.

Рада ЄС 28 червня підтримала угоду про обсяги нових тимчасових торговельних преференцій для України. Заходи передбачають додаткові квоти за нульового тарифу на ввезення сільськогосподарської продукції, також передбачене повне скасування імпортних мит на деякі категорії товарів: добрива, взуття, мідь, алюміній, звукозаписувальна апаратура і фарби.