Рада ЄС підтримала додаткові торговельні преференції для України

Рада ЄС 28 червня підтримала угоду про обсяги нових тимчасових торговельних преференцій для України.

«Ці заходи є жестом політичної й економічної підтримки України. Зважаючи на складну ситуацію в Україні, ми сподіваємось швидко почати виконання нових норм», – мовиться у заявіКрістіана Кардони, міністра економіки Мальти, яка зараз головує в Раді ЄС.

Заходи передбачають додаткові квоти за нульового тарифу на ввезення сільськогосподарської продукції. Серед них зокрема 625 тисяч тонн кукурудзи, 325 тисяч тонн ячменю, 65 тисяч тонн пшениці, 2,5 тисяч тонн меду. Також передбачене повне скасування імпортних мит на деякі категорії товарів: добрива, взуття, мідь, алюміній, звукозаписувальна апаратура і фарби.

У вересні 2016 року Єврокомісія схвалила рішення про збільшення торговельних преференцій для України. На початку травня комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив розширення торговельних преференцій для України з деякими винятками для сільськогосподарської продукції. Члени Європарламенту, вносячи зміни в пропозицію Єврокомісії, запропонували виключити з переліку помідори, пшеницю та сировину для добрив.

20 червня комітет частково збільшив торговельні преференції для аграрної й харчової продукції з України.

Очікується, що після всіх формальностей угода набуде чинності до кінця вересня.