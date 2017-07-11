Путін зазнає поразок на всіх фронтах, а Україна стає успішною державою – Єлісєєв

Гість передачі «Ваша Свобода»: Костянтин Єлісеєв, заступник голови Адміністрації президента України.

Законопроект про реінтеграцію Донбасу Україна узгоджує із «ключовими партнерами» – США, Німеччиною і Францією. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За його словами, перша реакція Заходу на документ була «обнадійливою». В ефірі Радіо Свобода Єлісєєв розповів про кроки України з деокупації Донбасу і Криму, спілкування зі спецпредставником США та про порядок денний саміту Україна-ЄС.

Інна Кузнецова: 11 липня Рада ЄС затвердила довгоочікуване рішення про асоціацію України. Що це для Вас?

Угода про асоціацію з 1 вересня остаточно набуде чинності. 3779 днів ми готували угоду, а боролися за її підписання 1110 днів

– Це певний етап життя і країни, і кожного українського громадянина. Рада ЄС ухвалила остаточне і безповоротне рішення про затвердження Угоди про асоціацію. Таким чином, з 1 вересня вона остаточно набуде чинності і буде повною мірою імплементовуватися і Україною, і ЄС. Таким чином ми завершили довгу епопею. Ми почали переговорний процес 7 березня 2007 року. Майже 3779 днів ми готували цю угоду, а боролися за її підписання майже 1110 днів.

– Саміт Україна-ЄС відбуватиметься цього тижня. Дуже високий рівень представництва – Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, два єврокомісари. Обговорюватиметься ситуація на сході, енергетичні питання...

Україна стали епіцентром міжнародної політики. Мир, безпека і стабільність у світі неможливі без активної участі України

– Сьогодні і Київ, і Україна стали епіцентром міжнародної політики. Був візит і держсекретаря, генсека НАТО і генсека ООН, а зараз – саміт Україна-ЄС. Це ключові, стратегічні партнери, з якими ми розбудовуємо наші відносини. Це ще раз свідчить, що сьогодні мир, безпека і стабільність у Європі і у світі неможливі без активної участі України. 19-й саміт – це буде саміт асоціації і саміт «безвізу». Також будуть обговорюватися питання регіональної безпеки. Зокрема нас цікавить і придністровське врегулювання. Найголовніше, що світові лідери мають побачити здобутки і перемоги на шляху реформ, які демонструє сьогодні держава.

Будемо порушувати питання будівництва політично вмотивованого проекту «Північний потік-2». Україна не в меншості – інтенсивна координація відбувається зі США. Наша ГТС може забезпечити надійну безпеку всього європейського континенту

Тема енергетичної безпеки буде однією з ключових на саміті. Ми будемо порушувати питання будівництва політично вмотивованого проекту «Північний потік-2». Тут Україна не в меншості – у нас дуже активна, інтенсивна координація відбувається зі США, нашу позицію підтримує низка країн-членів ЄС. Будемо жорстко і максимально прагматично захищати національні інтереси України. Наша ГТС за рахунок мінімальних інвестицій може забезпечити надійну безпеку всього європейського континенту.

– З’явилася інформація в американському виданні Foreign Policy, що Ангела Меркель просила Дональда Трампа, щоб він призначив спецпредставника США Курта Волкера.

Під час перебування в Україні Курт Волкер провів багато зустрічей. Думаю, що нам вдасться зрушити «мінський процес»

– Це довгоочікуване рішення, яке лобіювала і українська сторона в координації з партнерами по «нормандському формату». Під час перебування в Україні Курт Волкер провів багато зустрічей. Учора відбулася зустріч і в Адміністрації президента. Ми окреслили наші спільні кроки, щоб надати новий імпульс «мінському процесу». Мені імпонує його абсолютна практичність, прагматичність і прагнення досягти конкретного результату. Новообраний президент Франції прагне теж досягти результату. Я думаю, що нам вдасться зрушити «мінський процес»...

Водночас (у «формулі Макрона» – ред.) пріоритет віддається безпековій складовій і концентрується на конкретних речах, які можуть на сьогодні бути вирішені досить швидко. Наразі готується телефонна конференція в «нормандському форматі» на рівні лідерів. Російська сторона погодилася на її проведення. Хочемо концентруватися на конкретних результатах, а не бесіди заради бесід, переговори заради переговорів. Сподіваємося, що це відбудеться у липні цього року.

– Проходить підготовка до ухвалення чи написання законопроекту. Хтось називає його «про реінтеграцію Донбасу», а хтось – «про відновлення територіальної цілісності». Його мало хто бачив. Деякі наші джерела кажуть, що Ви бачили.

Для мене це не просто професійний виклик, а й внутрішнє – мої батьки і родичі живуть на окупованих територіях

– Для мене це не просто професійний виклик, а й внутрішнє – мої батьки і родичі живуть на окупованих територіях. Це для мене працює не за честь, а за совість. Дійсно, опрацьовується проект закону «Про особливості державної політики щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету». Його ключова місія – показати стратегію, політику президента на відновлення і реінтеграцію цих територій до України у політико-дипломатичний спосіб. В основу покладене виконання Мінських домовленостей.

Це наші території, які тимчасово окуповані внаслідок брутальної російської агресії

Наразі ми за вчорашнім дорученням РНБО працюємо у контакті з нашими ключовими партнерами, передовсім США, Німеччина, Франція, щоб з ними скоординувати цей проект. Ми вже отримали першу обнадійливу реакцію з боку партнерів. Будемо працювати далі. Йдеться про ті території, які є ще не втрачені! Це наші території, які тимчасово окуповані внаслідок брутальної російської агресії.

– Наскільки серйозно порушується питання Криму у всіх тих розмовах, що залишається за кадром?

Донбас і Крим – це, як альфа і омега, питання порушуємо у переговорах з міжнародними партнерами. Йдеться про нові ідеї щодо деокупації Криму. Україна вийде з ініціативами в рамках ООН

– Донбас і Крим – це, як альфа і омега, які питання ми порушуємо у наших переговорах з міжнародними партнерами. Що стосується Криму, то йдеться теж про нові ідеї щодо деокупації Криму з використанням вже існуючих міжнародних і санкційниих механізмів, щоб Крим повернути в лоно українського суверенітету. Ми зараз готуємося до сесії Генасамблеї ООН. Я не виключаю, що Україна вийде з певними ініціативами в рамках ООН конкретно, що стосується Криму і в частині його деокупації. Я теж хотів би передати сигнал тим громадянам України, які живуть на території Криму, що президент України ні на секунду не забуває про їхню долю, про них дбаємо і обов’язково Крим повернемо в Україну.

– За підсумками саміту країн «Великої двадцятки» Путін в Гамбурзі сказав про «русофобію» української влади. Це від того, що інших результатів не було?

Президент Росії нервує, на всіх фронтах зазнає поразки. Остання поразка нанесена рішенням Ради ЄС про остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію

– З цієї заяви чітко видно, що президент Росії нервує, оскільки на всіх фронтах він зазнає поразки. Остання поразка була нанесена рішенням Ради ЄС про остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію. Дуже серйозні перепони на цьому шляху ставила нам саме Російська Федерація.

Ключове їхнє нервування пов’язане з тим, що Україна вірно рухається до європейської і євроатлантичної інтеграції

Вони знервовані рішенням ЄС і про безвізовий режим, рішення РНБО України про запровадження біометричної системи на кордоні для ідентифікації іноземців і громадян Росії. Але ключове їхнє нервування пов’язане з тим, що Україна інколи, можливо, повільно, але вірно рухається до європейської і євроатлантичної інтеграції.

Ми стаємо успішною країною. До нас їздять всі лідери всіх країн світу і ключових міжнародних організацій. Їхній план бачити Україну бідною, роз’єднаною і дуже неуспішною зведені нанівець.