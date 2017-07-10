Новий законопроект про реінтеграцію Донбасу можуть ухвалити за скороченою процедурою?

10 липня Рада національної безпеки передала до Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу, офіційна назва: «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей». Серед цілей документа – визначитися з роллю Росії, змінити юридичний статус військової операції на сході, зокрема обґрунтувати дії Збройних сил України на Донбасі. Хоча правозахисники висловлюють побоювання з приводу секретності документа, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука стверджує, що законопроект не є ані секретним, ані таким, що спровокує радикальні зміни на Донбасі.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/noviy-zakonoproekt-pro-rentegratsyu-donbasu-mozhut-ukhvaliti-za-skorochenoyu-protseduroyu">SoundCloud</a>

​

Прес-служба РНБО повідомляла, що секретар Олександр Турчинов і голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі обговорили підготовлений законопроект. Прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік утримується від коментарів, пояснюючи, що знає лише про існування документа, але не його зміст.

«Через те, що дана законодавча ініціатива ще не була представлена Верховній Раді, в нас, як міжнародних партнерів, ще не було нагоди цей закон побачити і з нашого боку коментувати законопроект, який ми не бачили, було б спекулятивним», – заявив Давід Стулік.

Керівництво парламенту, зокрема спікер Андрій Парубій і його заступниця Ірина Геращенко, припускали голосування по ньому на цьому тижні, останньому перед канікулами роботи парламенту. На думку політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, Україна вже повідомила про свої плани керівництву Сполучених Штатів і мова може йти лише про узгодження деталей.

«Наскільки мені відомо, під час і зустрічі Порошенка з американським президентом під час візиту до Вашингтона, і зустрічей із американськими посадовцями їх було проінформовано про плани щодо зміни юридичного режиму на Донбасі і ці плани були сприйняті американською стороною. Тому я думаю, що це просто співпадає в часі. Також це буде реакція української сторони на переговори Путіна і Трампа, а також Путіна з Меркель і Макроном», – вважає Горбач і наголошує, що нова концепція реінтеграції – ініціатива саме Києва.

Раніше повідомлялось, що спочатку обговорення пройде всередині самої РНБО, а вже потім документ буде поданий до парламенту через президента. Як законопроект голови держави, він може бути ухвалений за скороченою процедурою.

Юрист правозахисної організації «Восток СОС» Олена Луньова висловлює побоювання щодо відсутності обговорення настільки важливих документів.

Зазвичай громадськість запрошують до співпраці, тут такого не було. В принципі, секретність – це звичайна практика для РНБО

«Якщо новий законопроект надасть можливість оголосити особливий чи військовий стан, можна буде говорити про потенційне обмеження прав людини на цій території. Текст законопроекту тримається в таємниці. Зазвичай громадськість запрошують до співпраці, тут такого не було. В принципі, секретність – це звичайна практика для РНБО. Судячи з того, що текст досі ніде не з’явився, він дуже серйозно охороняється», – вважає юрист.

«Боротьба за мізки завжди триваліша, ніж за території» – Тука

Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука погоджується з тим, що законопроект надто важливий для суспільства, щоб ухвалювати його за скороченою процедурою, і що він мав би стати предметом широкої дискусії.

«Якщо не помиляюсь, президент кілька разів казав, що цей законопроект буде обговорюватись не тільки у Верховній Раді, а й в суспільстві, – каже він. – Насправді я не розумію, чому вкрай важливо затвердити його саме зараз».

Тука не погоджується з тим, що зміст законопроекту є секретним: за його словами, немає сенсу обговорювати ініціативу, яка ще не подана на розгляд Верховної Ради.

Cекретар РНБО завчасно анонсував наявність такого законопроекту, те, що це державна таємниця, абсолютно не відповідає дійсності

«Коли законопроект у готовому вигляді потрапляє до сесійної зали, починається обговорення. Можливо, секретар РНБО Олександр Турчинов завчасно анонсував наявність такого законопроекту, але те, що це державна таємниця, абсолютно не відповідає дійсності», – стверджує заступник міністра.

На думку чиновника, основна мета законопроекту – оптимізація процесів управління на звільнених територіях.

«Зараз використання Збройних сил здійснюється на засадах чинного закону «Про боротьбу з тероризмом». Але він не передбачає використання ЗСУ, по-перше, по-друге – керівництво АТО здійснюється співробітниками СБУ, яка зараз виконує невластиві їй функції. На жаль, об’єми військових дій перевершили об’єми, які зазвичай спостерігаємо під час антитерористичних операцій. Такими діями мають керувати фахівці Збройних сил», – пояснює Тука основну функцію документа.

На переконання заступника міністра, внутрішнє законодавство не може змінити фактичного становища на окупованих територіях, а на тій частині Донбасу, що перебуває під контролем української влади, працювати треба в першу чергу з молодим поколінням.

«Боротьба за мізки завжди триваліша, ніж за території», – зазначає він.