Реінтеграція окупованих територій на тлі зустрічі Порошенка з Трампом: що чекає на Донбас?

Конфлікт на Донбасі – знову в фокусі уваги великої політики. Зустріч українського президента з американським пройшла на тлі дискусій щодо нового законопроекту з реінтеграції Донбасу. Правила гри в зоні бойових дій можуть кардинально змінитися вже цього літа, а термін «антитерористична операція» – піти в минуле. Але – що його замінить? Ось про що зараз думають – у Києві, Донецьку, Москві та Вашингтоні.



20 хвилин – приблизно стільки тривала робоча зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа в Білому Домі. Але підсумки вже є – Америка посилить тиск на Росію, поки продовжується російсько-український військовий конфлікт.



«Це є збереження, а інколи навіть і посилення санкційного режиму щодо Російської Федерації», – сказав президент України Петро Порошенко у Вашингтоні.

​Втім, не всі українські експерти поділяють оптимізм президента.

«Що отримала країна за підсумками цієї зустрічі? На жаль, мені здається, що ключові питання, які на цій зустрічі могли б звучати... Як, приміром, новий договір на заміну Будапештського меморандуму, який би гарантував суверенітет і безпеку нашої країни», – зазначив директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.

Зустріч президентів і деокупація



Питання безпеки широко обговорювалися в Україні напередодні американського візиту Петра Порошенка. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив: формат антитерористичної операції на Донбасі себе вичерпав, готується новий законопроект з реінтеграції окупованих територій. Зустріч двох президентів пов’язана зі зміною правил гри в зоні конфлікту, це журналістам «Донбас.Реалії» підтвердили українські парламентарі.

Законопроект не змінить, а розширить можливості України з деокупації частини Донецької і Луганської областей

«Звичайно ж, це все пов’язано. І дійсно ми зустрічалися робочою групою в Олександра Турчинова, працюючи над законопроектом, який не змінить, а розширить можливості України з деокупації частини Донецької і Луганської областей», – зауважив народний депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

В окупованому Донецьку новину про те, що Україна готується реінтегрувати непідконтрольні території, зустріли з настороженістю.

«Донбас.Реалії» запитали перехожих у Донецьку: як вони ставляться до законопроекту про реінтеграцію окупованих територій?

«Негативно, негативно! Розлучення і дівоче прізвище!» – відповіли донеччанки.

«Це якась млява спроба показати, що Україна дійсно хоче повернути втрачені території, але...», – зазначив місцевий житель.

«Все-таки, може, Росія прийме нас. Я думаю, що цей закон буде неактуальним на сьогоднішній день», – сказав житель Донецька.

До речі, мало хто бачив підсумковий документ. Депутат від президентської фракції Сергій Рудик показує журналістам «Донбас.Реалії» чорновий варіант – на трьох аркушах.

Термін АТО міг би бути замінений терміном «самооборона держави»

«Відтепер ми вважаємо, що термін АТО міг би бути замінений терміном «самооборона держави», або ще якийсь еквівалент. Щоб військові підрозділи України були здатні в час «ікс» оперативно і швидко виконати поставлену бойову задачу – повернути територію або дати відсіч ворогу», – зауважив народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Рудик.

Що зміниться?

Що ж пропонує законопроект? По-перше, відмову від терміну АТО на користь військової операції. Це дає можливість президенту оголошувати військовий стан в зоні конфлікту, не озираючись на рішення Верховної Ради.

А також є положення, які можуть обмежити роботу ЗМІ і скасувати будь-які вибори. Місцеву владу перепідпорядкують новому військовому відомству – Оперативному штабу.

Право військових діяти не за законами мирного часу не на жарт турбує жителів прифронтової Попасної.

«Обстріли будуть, я так розумію, масштабні? Вони і так періодично бувають тут», – зауважила місцева жителька.

Буде як раніше – підвали, військовий стан. О 21:00 – всі по домівках

«У гіршу сторону, це ясна річ. Буде як раніше – підвали, військовий стан. О 21:00 – всі по домівках. Напружена ситуація, страх», – вважає жителька Попасної.

«Це з самого першого дня ніяке не АТО, це справжнісінька війна. Те, що люди тут переживали, – так і називається, це війна. Я думаю, що моє життя зміниться, коли перестануть стріляти. І настане повна тиша. Щоб я не боялася, що коли виводжу дітей у двір, то з ними нічого не станеться. Тоді так!», – зазначила жінка.

​Реакція Кремля і перспективи

На новий законопроект із реінтеграції Донбасу вже відреагували і в Москві.

Цей закон не повинен бути ухвалений в тій редакції, яка зараз обговорюється – це абсолютно точно

«Цей закон не повинен бути ухвалений в тій редакції, яка зараз обговорюється, – це абсолютно точно», – наполягає уповноважений представник Російської Федерації в Мінській контактній групі Борис Гризлов.

Також Кремль турбується, що Америка після зустрічі Трампа з Порошенком буде активніше брати участь у врегулюванні ситуації в Україні. Це «Донбас.Реаліям» підтвердив Олександр Вершбоу, який останні чотири роки був заступником Генсека НАТО. Саме Вершбоу належать знамениті «травневі тези», коли в 2014-му він заявив, що після анексії Криму і подій на Донбасі «Росія для альянсу більше не партнер, вона тепер для НАТО – противник».

Відбудеться серйозний перегляд ставлення до прохання президента Порошенка про військову допомогу

«Серед дипломатів багато розмов, що адміністрація Трампа роздумує посилити свій дипломатичний вплив. Включно зі створенням нової версії колишнього каналу зв’язку між Нуланд і Сурковим ... Якщо Сполучені Штати трошки наростять м’язи, це дозволить процесу знову рухатися в правильному напрямку. З іншого боку, думаю, відбудеться серйозний перегляд ставлення до прохання президента Порошенка про військову допомогу», – сказав Вершбоу.

Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: зустріч російського президента з американським в рамках саміту «Великої двадцятки» на початку липня поки не планується.





