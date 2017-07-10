Парубій: отримав законопроект про реінтеграцію Донбасу, документ ще не зареєстрували

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що він отримав законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донбасу, але документ ще не зареєстрували.

«Проект уже напрацьований. Я цей проект сьогодні вранці вже отримав, але не мав змоги з ним ознайомитися. Але він ще не є зареєстрований, він не пройшов остаточного узгодження, – сказав Парубій.

Раніше агенція «Інтерфакс-Україна»з посилання на власне джерело повідомило, що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію Донбасу. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого він буде переданий президенту для внесення в парламент.

Водночас представник України в гуманітарній підгрупі Контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що цей законопроект обговорять на засіданні РНБО найближчим часом, але не сьогодні. У РНБО на сьогодні заплановане засідання, чи буде на ньому розглядатися законопроект про реінтеграцію Донбасу, не повідомляється.

14 червня президент України Петро Порошенко повідомив про доручення розробити законопроект щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення їх під контроль України. За його словами, законопроект базується на умовах, закріплених в Мінських домовленостях.

Згодом в ефірі Радіо Свобода народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Рудик заявив, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу термін «АТО» можуть замінити на термін «самооборона держави».