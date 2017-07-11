Єлісєєв: тема енергетичної безпеки буде однією з ключових під час саміту Україна – ЄС

Під час саміту Україна – ЄС у Києві однією з ключових буде тема енергетичної безпеки, заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Зокрема, додав він, порушуватиметься питання будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».

«Тема енергетичної безпеки буде однією з ключових на саміті. Ми будемо порушувати питання будівництва політично вмотивованого проекту «Північний потік-2». Тут Україна не в меншості – у нас дуже активна, інтенсивна координація відбувається зі США, нашу позицію підтримує низка країн-членів ЄС. Будемо твердо і максимально прагматично захищати національні інтереси України. Наша ГТС за рахунок мінімальних інвестицій може забезпечити надійну безпеку всього Європейського континенту», – сказав він.

Також, за словами Єлісєєва, на саміті йтиметься про асоціацію з ЄС, «безвіз» та регіональну безпеку.



19-й саміт Україна – ЄС у Києві відбуватиметься 12–13 липня.

Напередодні міністр енергетики Росії Олександр Новак на форумі в Стамбулі заявив, що Москва бачить саботаж спорудження газопроводу «Північний потік-2» та інших своїх енергетичних проектів у Європі.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну й Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.