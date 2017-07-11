П’ять годин позбавлення недоторканності – хто вцілів?

Депутати вирішили «перепрацювати», аби розглянути питання недоторканності кількох колег. Вони наполягли на негайному розгляді питань щодо зняття недоторканності та притягнення до відповідальності п’ятьох депутатів, подання на яких зробила Генеральна прокуратура. Через те, що генпрокурор Юрій Луценко не зміг з’явитися в парламенті вдень, парламент вирішив розглядати питання недоторканості хоч до ночі, поки не будуть ухвалені рішення по всіх поданнях. Разом із тим, це останній парламентський тиждень перед канікулами у Верховній Раді і часу для розгляду реформаторських законів все менше.

Фракції одна за одною наголошували на тому, що готові знімати недоторканість із депутатів, на яких зробили подання в Генпрокуратурі, але разом з тим чимало колег ставали на захист підозрюваних у кримінальних злочинах. Статті, які інкримінують народним депутатам, різні і здебільшого не перекликаються між собою. Зняття недоторканості для правоохоронних органів необхідно, аби провести слідчі дії та направити справи до суду.



Євгена Дейдея з фракції «Народний фронт» звинувачують у незаконному збагаченні, іншого депутата з цієї ж фракції Максима Полякова та депутата, ще нещодавно від «Блоку Петра Порошенка», Борислава Розенблата – в хабарництві у справі видобутку бурштину, депутата Олеся Довгого, члена депутатської групи «Воля народу» – у зловживанні службовими обов’язками з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника, Андрія Лозового, депутата від «Радикальної партії Олега Ляшка» – у «навмисному ухилення від сплати податків у розмірі 1,8 мільйона гривень».

Розенблат – єдиний, кого виключили з фракції

Регламентний комітет Верховної Ради визнав обґрунтованими обвинувачення лише щодо депутата Розенблата. Схожі настрої були і в кулуарах парламенту: казали, що готові голосувати за зняття недоторканості з Борислава Розенблата, а щодо інших є питання.



Голова Верховної Ради оголосив, що Борислав Розенблат був виключений із фракції «Блок Петра Порошенка». В самій фракції зазначили, що підтримують зняття недоторканості з усіх зазначених депутатів.

У «Народному фронті» наголосили, що підтримують своїх депутатів і вважають обвинувачення безпідставними, сказав у кулуарах Павло Пинзеник. Втім, голова фракції Максим Бурбак неодноразово наголошував з трибуни, що фракція голосуватиме за всі подання, щоб мати змогу спростувати звинувачення в суді.



Злили чи вберегли?

По першому ж депутату – Євгену Дейдею – парламент провалив голосування і не позбавив його недоторканості. Не дав голоси «за» взагалі: «Опозиційний блок», група «партія «Відродження», «Воля народу». Радикальна партія Ляшка дала лише один голос.

Які запитання можуть бути до генерального прокурора, якщо парламент прикриває своїх людей, викритих у корупції?

Такий розклад зберігався і надалі. Здебільшого голоси радикалів ставали вирішальними у питаннях зняття недоторканності.

«Які запитання можуть бути до генерального прокурора, якщо парламент прикриває своїх людей, викритих у корупції?» – звернувся після першого голосування Єгор Соболєв, депутат від «Самопомочі» до колег.

Відмовили у проведенні слідчих дій депутати і для радикала Андрія Лозового.

А от депутат Олесь Довгий втратив свою недоторканість. При цьому він сам закликав парламент підтримати подання Луценка аби довести свою невинуватість.

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На Максима Полякова, як і на Борислава Розенблата, генпрокурор зробив три подання: на притягнення до відповідальності, затримання та арешт.

При цьому Юрій Луценко, спостерігаючи за попереднім голосуванням, звинуватив у «фракційній солідарності» і запевнив, що доказів по бурштиновій справі проти обох депутатів у слідства достатньо.

Поляков же заперечує всі звинувачення і наголошує на політичній вмотивованості справи проти нього, як і інші кандидати на зняття недоторканості. «Немає справи Полякова і Розенблата», – запевняє він.



Все ж таки Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова, а от на затримання парламент згоди не дав, як і на його арешт. Хоча Юрій Луценко наголошував, що саме цього чекали спецпризначенці НАБУ в очікуванні на результати голосування.

Жодного голосу за зняття недоторканості не давали «Опозиційний блок», «Відродження» та «Воля народу», окрім ситуації із Розенблатом. Найбільшу кількість голосів дали всі депутати за зняття його недоторканості – 296 «за». Але згоди на його затримання та арешт Рада не дала.

«БПП» та «Народний фронт» не завжди були одностайними, тож результат часто залежав від голосів «Радикальної партії Олега Ляшка». Як і зазначав в кулуарах радикал Ігор Мосійчук, фракція не підтримає подання лише по Дейдею та Лозовому, які врешті і залишились зі своєю недоторканістю.

«Самопоміч» голосувала, практично одностайно «за» всі подання, як і «Батьківщина», в більшості випадків.

Перед голосуванням Борислав Розенблат, як і Олесь Довгий, закликав колег позбавити його недоторканості, щоб мати змогу спростувати звинувачення правоохоронців у суді, які депутат називає сфальсифікованими.

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Обурений генпрокурор: «Парламент розгляне це повторно»

Ніхто не сховається ні за депутатським мандатом, ні на островах. Парламент буде вимушений восени розглядати це питання повторно

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що обурений результатами голосування по окремих депутатах.

«По цим народних депутатах подання будуть внесені одразу після парламентських канікул. Ніхто не сховається ні за депутатським мандатом, ні на островах. Парламент буде вимушений восени розглядати це питання повторно», – наголосив генпрокурор журналістам.

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Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що слідство вважає, що є ризик втечі депутатів Полякова та Розенблата за кордон. А те, що Рада не надала згоду на їхнє затримання та арешт, дає можливість для обвинувачених впливати на свідків та знищувати докази, наголошує Холодницький.

Далі буде слідство, а вони будуть ходити по ефірах і розказувати, що вони не винуваті

«Далі буде слідство, а вони будуть ходити по ефірах і розказувати, що вони не винуваті. Вони є депутатами, можуть здійснювати свої повноваження, але відносно них можна проводити слідчі дії, в тому числі і негласні, які вже, на жаль, немає сенсу проводити, враховуючи розголос і ми їх проводити напевно що не будемо», – пояснив керівник САП.

Назар Холодницький анонсував подання щодо ще одного депутата – Дениса Дзензерського з «Народного фронту», розглядати яке в парламенті будуть, ймовірно, вже після канікул.

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Подання Генпрокуратури щодо депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна Регламентний комітет парламенту розгляне 12 липня, а потім питання буде винесене на загальне голосування в парламент. Сам Добкін каже, що підтримує зняття недоторканості з себе, бо готовий захищати свої інтереси в суді і доводити безпідставність звинувачень. Обвинувачують депутата у заволодінні земельними ділянками на території Харкова шляхом обману.

Політолог: ще одне прикре рішення – не подовжили роботу перед канікулами

Одна частина депутатів вигукує «чого ви боїтеся – доведіть свою невинуватість як прості громадяни», інші ж депутати стверджують, що виступають за зняття недоторканності з усіх разом, але проти «вмотивованих кримінальних переслідувань».

Питання зняття депутатської недоторканості стало спекулятивним, адже багато заяв про необхідність її позбутися, але голосування показало неготовність до втілення такого рішення в конкретних випадках.

Депутати – це не суд. Вони не можуть виносити рішення, що їм здається хто правий, а хто винуватий

«Депутати – це не суд. Вони не можуть виносити рішення, що їм здається хто правий, а хто винуватий. Які статті були логічні і як слідство було проведене – це не їхня робота. Все, що можуть зробити депутати – це не виносити вирок, а дати можливість слідчим провести слідчі дії», – пояснює політолог Сергій Таран.

Ще одним прикрим рішенням стала відмова парламенту продовжити роботу перед виходом на літні канікули, зазначає політолог. Це скорочує кількість часу для розгляду важливих законопроектів для втілення реформ.

В парламенті цілий день вирували емоції з приводу недоторканості, але натомість довелося пожертвувати розглядом законопроекту про Конституційний суд та освіту, які входили в план цього дня.