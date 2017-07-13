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13 Липень 2017, Київ 21:11
Відео

«На роботу!». Під час акції за зняття депутатської недоторканності активісти заблокували виходи з Ради (відео)

«На роботу!». Під час акції за зняття депутатської недоторканності активісти заблокували виходи з Ради (відео)
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Під стінами Верховної Ради під час акції за зняття депутатської недоторканності активісти заблокували виходи з парламенту. Під час перерви в сесійній залі деякі з депутатів намагалися вийти за паркан на території біля парламенту, але активісти їх не випускали. Вони скандували: «На роботу!» Зокрема, депутат Андрій Антонищак (БПП) намагався вийти за межі Ради, його не випустили активісти. Між ними виникла сварка. Депутат намагався вийти через інший вихід, де його теж не випустили.

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