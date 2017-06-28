Порошенко: депутатська недоторканність є анахронізмом

Президент України Петро Порошенко назвав «анахронізмом» депутатську недоторканність і висловив сподівання, що Верховна Рада в недалекому майбутньому скасує її. Про це Порошенко заявив під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України 28 червня в Києві.

За його словами, депутати мають «раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України, так само, як ми зняли недоторканість з суддів».

«Сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідне рішення. Адже серед них немає, напевно, жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності у свої виборчій програмі», – наголосив глава держави.

Президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів та суддів було зареєстровано у Верховній Раді 16 січня 2015 року. Законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Йдеться про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з яким народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.