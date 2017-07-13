Верховна Рада не змогла обрати аудитора НАБУ за квотою парламенту. Депутати провели рейтингове голосування за кандидатів в аудитори, проте за жодну з кандидатур не проголосували понад 226 парламентарів, що необхідно для схвалення. Голова Верховної Ради пропонував повернутися до цього питання, проте депутати не підтримали цю ідею. Парубій закрив ранкове засідання Ради. Напередодні антикорупційний комітет Ради вирішив запропонувати парламентові обрати аудитора НАБУ з чотирьох кандидатів – Олександра Яновська, Карлос Кастресана, Марта Берш і Сергій Гончаренко.