Аеропорт «Львів» підписав контракт з Ryanair – директор

Міжнародний аеропорт «Львів» вдалося дійти спільної згоди у переговорах з ірландською авіакомпанією Ryanair та укласти контракт, заявила генеральний директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

«Кожен пункт договору довго обговорювався. З того переліку,що озвучували в аеропорту «Бориспіль», ми відхилили багато питань», – зауважила Романовська.

Також вона додала, що базова угода, яка укладається у перший рік співпраці, не вимагає пунктів, які розголосив гендиректор київського аеропорту «Бориспіль», зокрема, мова йде про готелі, землю та інші пільги від аеропорту.

Водночас у Ryanair наразі про угоду не повідомляють.

10 липня компанія заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, виконання певних вимог могло б призвести аеропорт до збитків у два мільярди гривень щороку.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair. Зокрема прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю зі Львівським аеропортом.