Лоукости запрошують до Гостомеля – Гройсман

Аеропорт «Київ Антонов» у Гостомелі має стати базою для лоукосту Ryanair та інших бюджетних авіакомпаній, заявив за підсумками урядової наради прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, на облаштування «Гостомеля» піде до року, і на цей період всі компанії-лоукости, які хочуть зайти в Україну, тимчасово, на пільгових умовах, прийме аеропорт «Бориспіль». Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що обмеження, які висунуло керівництво «Борисполя», є штучними, і що насправді цей аеропорт міг би приймати лоукости на постійній основі. Експерти ж неоднозначно оцінюють урядові плани щодо перетворення аеропорту в Гостомелі, який нині використовують для випробувань та для вантажних літаків, на майданчик для розвитку лоукостів.

Наша спільна позиція – активізувати розвиток аеропорту «Гостомель», який розташований практично на такій же відстані від центру Києва, як і Бориспіль, як базового аеропорту для лоукостів

Розвивати всі три аеропорти, які є поблизу Києва, і один із них – «Київ Антонов» (розташований у Гостомелі) – спеціалізувати для лоукостів, а крім того – сприяти розвитку регіональних аеропортів, таку стратегію запропонував 18 липня за підсумками урядової наради щодо розвитку авіасполучення прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Якщо говорити про Київ, то, крім «Борисполя», столиця має ще два аеропорти – «Київ» (Жуляни) та «Гостомель». Необхідно розвивати ці авіагавані. Кожен столичний аеропорт має виконувати свою функцію. Наша спільна позиція, яку ми сьогодні напрацювали, – активізувати розвиток аеропорту «Гостомель», який розташований практично на такій же відстані від центру Києва, як і Бориспіль, як базового аеропорту для лоукостів. Цей аеропорт зможе запропонувати вигідні і рівні умови усім лоукостам і стати базовим, в тому числі для ірландського лоукост-перевізника #Ryanair».

За словами прем’єра, керівництво «Гостомеля» готове повністю підготувати цей аеропорт за півроку-рік. У свою чергу Бориспіль погодився на цей період запропонувати Ryanair та іншим зацікавленим перевізникам-лоукостам один зі своїх терміналів для тимчасового використання.

У державному підприємстві «Антонов», яке володіє аеропортом у Гостомелі, наголосили, що компанія готова адаптувати цей аеропорт для роботи з бюджетними авіакомпаніями, і більше того, державне підприємство «Антонов» і саме зацікавлене у цьому.

«На виконання розпорядження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана… під час наради за участю представників ДП «Антонов» у Кабінеті міністрів України сформовано робочу групу з підготовки бізнес-плану щодо використання аеродрому «Київ-Антонов», селище міського типу Гостомель, для обслуговування лоукост-авіакомпаній. Цей аеродром сертифікований за 1 категорією ICAO, може приймати та відправляти повітряні судна цілодобово протягом усього року», – повідомило ДП «Антонов» на своїй сторінці у Facebook.

Оскільки наразі летовище використовується лише як порт для вантажних літаків та для льотних випробувань, розвиток його інфраструктури в пасажирському напрямку стане корисним і для аеропорту, і для регіону в цілому. Ідеться, зокрема, і про створення нових робочих місць, наголошує адміністрація ДП «Антонов».

У підприємстві сподіваються, що таке рішення сприятиме більш активному входженню лоукостів на український ринок.

Експерти: у Києві є два сучасних аеропорти, здатних прийняти лоукости, навіщо зараз будувати третій?

Між тим, експерти оцінюють це рішення неоднозначно, і частина з них вбачає у ньому більше політики, ніж економічної доцільності. Зокрема, експерт з питань авіатранспорту Сергій Хижняк наголошує, що уряд не повинен реалізувати проект лоукост-аеропорту в Гостомелі без ретельної оцінки його фінансової складової.

Комусь, припускаю, що державі, треба буде збудувати новий термінальний комплекс. Невідомо, що там у Гостомелі з під’їзними шляхами, привокзальною площею, яка ситуація з необхідною технікою

«Комусь, припускаю, що державі, треба буде збудувати новий термінальний комплекс. Невідомо, що там у Гостомелі з під’їзними шляхами, привокзальною площею, яка ситуація з необхідною технікою… Ця ідея виглядає тим більш дивно, що в іншому державному аеропорту біля Києва вся ця інфраструктура вже є», – наголошує експерт.

За словами Хижняка, ідея Володимира Гройсмана запросити Ryanair та інші бюджетні авіакомпанії виглядає не розв’язанням питання щодо відсутності згоди між цим лоукостом і керівництвом аеропорту, а «видавлюванням проблеми кудись подалі».

Колишній міністр транспорту України Йосип Вінський, зі свого боку, нагадує, що Україна вже збудувала термінал для лоукостів у Борисполі, який нині не використовується. І додав, що замість Гостомеля треба розблокувати доступ дешевих авіаперевізників до «Борисполя» та до регіональних аеропортів.

В аеропорту «Бориспіль» побудований для лоукостів термінал «F». В самому Києві вже є готовий сучасний аеропорт «Жуляни»

«Це створює серйозні проблеми для транзитних пасажирів, якщо лоукост – бозна-де. До того ж, в аеропорту «Бориспіль» ще у 2009 році був спеціально побудований для лоукостів термінал «F». А по-друге, в самому Києві вже є готовий сучасний аеропорт «Жуляни», – нагадує екс-міністр.

Напередодні директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявляв, що летовищу не вигідний контракт з Ryanair.

Однак пізніше він позитивно оцінив ідею Володимира Гройсмана провести незалежну оцінку переговорного процесу з лоукостом Ryanair, та поновити переговори з ним.

Проте одночасно з повідомленням Рябікіна цей лоукост зробив заяву про те, що відмовляється від запланованого приходу до України: «Аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, зі свого боку, вважає, що причина незгоди між найбільшим українським летовищем та лоукостом у тому, що в «Борисполі» довільно тлумачать європейські норми про нові напрямки авіаперевезень, відтак найбільш перспективні нові рейси Ryanair до Великобританії намагаються позбавити пільг.

«Ні, комерційна складова недостатня, оскільки потрібно придумати ще мільйони причин ,чому Ryanair не може вилітати із Борисполя. Просто для чого конкурувати і змагатися шляхом кращих сервісів, вищого рівня комфорту, дешевших цін, якщо можна просто закрити головні повітряні ворота країни. А українець нікуди не подінеться, заплатить 500 доларів за квиток!», – обурюється Омелян. Він виступив за звільнення з посади директора аеропорту «Бориспіль» після ситуації, яка склалася з недопуском Ryanair на найбільше летовище України.