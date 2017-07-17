Уряд планує зробити аеропорт «Гостомель» базовим для лоукостів – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір зробити аеропорт поблизу селища Гостомель на Київщині базовим для лоукостів. За його словами, це летовище розташоване приблизно на такій же відстані від центру столиці, як і аеропорт «Бориспіль».

«Цей аеропорт («Гостомель» – ред.) зможе запропонувати вигідні й рівні умови всім лоукостам і стати базовим, у тому числі для ірландського лоукост-перевізника Ryanair. Керівництво «Гостомеля» готове повністю підготувати цей аеропорт за півроку-рік. У свою чергу Бориспіль погодився на цей період запропонувати Ryanair та іншим зацікавленим перевізникам-лоукостам один зі своїх терміналів для тимчасового використання», – написав Гройсман у Facebook за результатами наради з питань розвитку авіасполучення.

Окрім того, прем’єр висловив намір залучати регіональні аеропорти для лоукост-сполучення.

У березні цього року кілька авіакомпаній-лоукостів, зокрема ірландська компанія Ryanair, оголосили про відкриття нових міжнародних рейсів із Києва та Львова. Однак 10 липня представники компанії оприлюднили заяву про відмову заходити на український ринок, звинувативши керівництво аеропорту «Бориспіль» у захисті авіаперевізників із дорогими тарифами. Уряд натомість висловив намір повернутися до переговорів про співпрацю із лоукост-перевізником.