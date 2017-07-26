ГПУ: слідчі отримали дозвіл на затримання Черновецького

Слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, відповідний дозвіл слідчі отримали 25 липня.

«Ураховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місце перебування не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень», – написала речниця Юрія Луценка.

14 липня в Генеральній прокуратурі заявили, що Черновецькому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що проявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйона гривень».

Колишній мер Києва Леонід Черновецький заявив, що оголошена ГПУ йому підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою. За останніми даними, він перебуває в Грузії.