Черновецький вважає оголошену ГПУ підозру помстою

Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що оголошена ГПУ йому підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

У Генеральній прокуратурі раніше сьогодні заявили, що Черновецькому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що проявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйона гривень».

Прокуратура проводить розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі у Києві.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою. За останніми даними, він перебуває в Грузії.