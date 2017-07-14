ГПУ: екс-меру Києва Черновецькому повідомили про підозру

У Генеральній прокуратурі заявляють, що колишньому Київському міському голові Леоніду Черновецькому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

«У результаті незаконних дій Черновецького, який діяв в інтересах невстановлених осіб з найближчого оточення колишнього президента Віктора Януковича, що виразились у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, і як наслідок ̶ знищення об’єкта археологічної спадщини, чим територіальній громади Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

У прокуратурі додають, що проводять розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі у Києві.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

Черновецький наразі це повідомлення не коментував.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою. За останніми даними, він перебуває в Грузії.