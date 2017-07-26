ЄС починає провадження проти Польщі через суперечливу судову реформу

Європейський союз заявляє, що почне судові дії проти Польщі через суперечливу судову реформу, яка, як стверджують критики, може надати владній партії «Право і справедливість» забагато впливу на суди.

26 липня Європейська комісія заявила, що це стосується закону, підписаного напередодні президентом Польщі Анджеєм Дудою, що дозволяє міністрові юстиції, який також є генеральним прокурором, призначати голів судів загальної юрисдикції.

Інші два законопроекти судової реформи Дуда ветував. Ветовані документи передбачали право міністра юстиції звільняти всіх суддів Верховного суду і обирати їм заміну.

Єврокомісія заявила, що відкрила справу проти Польщі «за порушення законодавства ЄС». ЄС вирішив розглянути питання через те, що підписаний президентом Польщі закон передбачає різний пенсійний вік для суддів жіночої і чоловічої статі, що є порушенням антидискримінаційного законодавства ЄС.

26 липня комісія направила список рекомендацій Польщі і заявила, що відповідь має надійти протягом місяця.

У заяві зазначається: якщо Польща вирішить схвалити реформу, що дозволяє звільнення суддів Верховного суду, то ЄС розпочне процедуру, що може призвести до призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

«У своїх рекомендаціях комісія просить польську владу не вживати жодних заходів для звільнення або примусу до звільнення суддів вищих суддів. Якщо такі заходи будуть схвалені, комісія готова негайно розпочати процедуру за статтею сьомою», – сказав віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс.

Президент Польщі Анджей Дуда 24 липня ветував два з трьох законопроектів, які передбачають реформу судочинства. По всій країні відбувалися масові протести проти пропонованих законопроектів.

Закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежність судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться зовнішньому тискові.