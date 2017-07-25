Президент Польщі підписав один із трьох законопроектів суперечливої судової реформи

Президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законопроектів суперечливої судової реформи, яка призвела до масових протестів і викликала застереження з боку Європейського союзу.

24 липня Дуда заявив, що ветує законопроекти про Верховний суд, а також про Національну раду суддів, які, за словами опонентів, руйнують розподіл влади в країні і надають владній партії «Право і справедливість» (ПіС) занадто великий вплив на суди.

Третій законопроект, який дає міністрові юстиції право призначати і звільняти голів судів загальної юрисдикції в країні, Дуда підписав 25 липня, повідомляє його адміністрація.

Критики судової реформи називали неконституційними всі три законопроекти, але привітали рішення президента ветувати два з них.

Два ветовані документи передбачали право міністра юстиції звільняти всіх суддів Верховного суду і обирати їм заміну.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло 24 липня розкритикувала рішення Дуди ветувати закони і заявила, що і далі виступатиме за запровадження судової реформи.