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25 Липень 2017, Київ 14:20
Новини | Міжнародні

Президент Польщі підписав один із трьох законопроектів суперечливої судової реформи

Акція протесту з вимогою до президента ветувати ухвалені Сеймом три законопроекти щодо судової реформи, Познань, Польща, 24 липня 2017 року

Президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законопроектів суперечливої судової реформи, яка призвела до масових протестів і викликала застереження з боку Європейського союзу.

24 липня Дуда заявив, що ветує законопроекти про Верховний суд, а також про Національну раду суддів, які, за словами опонентів, руйнують розподіл влади в країні і надають владній партії «Право і справедливість» (ПіС) занадто великий вплив на суди.

Третій законопроект, який дає міністрові юстиції право призначати і звільняти голів судів загальної юрисдикції в країні, Дуда підписав 25 липня, повідомляє його адміністрація.

Критики судової реформи називали неконституційними всі три законопроекти, але привітали рішення президента ветувати два з них.

Два ветовані документи передбачали право міністра юстиції звільняти всіх суддів Верховного суду і обирати їм заміну.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло 24 липня розкритикувала рішення Дуди ветувати закони і заявила, що і далі виступатиме за запровадження судової реформи.

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