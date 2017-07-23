Лех Валенса приєднався до протестів проти судової реформи в Польщі

Лех Валенса, колишній президент Польщі, засновник «Солідарності» підтримав протести проти суперечливої судової реформи. 22 липня 73-річний Валенса виступив на мітингу в польському Гданську.

«Наше покоління змогло повернути Польщу до нормального стану і забезпечити розподіл влади. Ми не можемо дозволити комусь це знищити», – сказав Валенса.

21 липня десятки тисяч поляків вийшли із протестами на вулиці столиці Варшави й інших польських міст у той час, як Сенат, верхня палата парламенту Польщі, схвалив закон, що має надати політикам країни значний контроль над системою судочинства, всупереч застереженням Європейського союзу.

Раніше цей закон схвалила нижня палата парламенту, Сейм, і для набуття чинності залишається підпис голови держави. Президент Анджей Дуда завжди дотримується лінії владної партії, яка провела закон і з якої він сам походить, – популістської консервативно-націоналістичної партії «Право і справедливість».

Голова цієї партії Ярослав Качинський твердить, що система судочинства в Польщі потребує «радикальних змін», бо, мовляв, вона досі функціонує, як у часи соціалізму, і в ній досі повно працівників із тих часів.

Закон, серед іншого, передбачає звільнення з посад суддів Верховного суду, за винятком тих, яких призначив президент, і надає президентові право керувати діяльністю судів.

Цей закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежності судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться ніякому зовнішньому тискові.