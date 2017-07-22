Дуда знає про недоліки закону щодо судочинства – речник президента Польщі

Представник президента Польщі повідомив, що Анджей Дуда знає про недоліки закону, схваленого Сенатом, щодо надання політикам контролю над системою судочинства. Про це повідомив у суботу речник польського президента Кшиштоф Лапінський.

За його словами, Дуда бачить «невідповідність» між двома статтями щодо призначення голови суду. Водночас прес-секретар не сказав, чи буде президент відхиляти законопроект, а чи звертатиметься за рішенням до Конституційного суду.

В ніч на суботу Сенат Польщі схвалив закон, що має надати політикам країни значний контроль над судовою системою, всупереч застереженням ЄС. У президента Анджея Дуди є 21 день, щоб підписати закон. Досі він дотримувався лінії правлячої партії, яка цей закон і просуває.

Так, закон передбачає звільнення нинішніх суддів Верховного суду, за винятком затверджених президентом, і дає повноваження главі держави регулювати діяльність судів. Лідери ЄС раніше розкритикували законопроект, заявивши про загрози для незалежності судів і верховенства права.

21 липня десятки тисяч поляків вийшли на вулиці столиці Варшави в знак протесту проти законопроекту.