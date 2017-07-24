Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв накласти вето на суперечливий законодавчий акт з реформування судової системи, який спричинив великі протести по всій Польщі та отримав попередження від Європейського союзу. Цей закон дає змогу звільняти поточних суддів Верховного суду, за винятком тих, що були затверджені міністром юстиції, і таким чином фактично ставлячи польську судову систему під політичний контроль правлячої партії. У заяві, що транслювалась на національному телебаченні 24 липня, Дуда заявив, що вважає, що цей закон не «зміцнить почуття справедливості». (Reuters)