У Польщі восьмий день тривали протести проти судової реформи

У Польщі 23 липня восьмий день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства.

У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд», «Свобода, рівність, демократія» та «Вільна Польща».

Нині судова реформа, щоб стати законом, потребує лише підпису президента Анджея Дуди. На підпис чи вето президент має 21 день, дотепер Дуда незмінно дотримувався лінії владної партії «Право і справедливість».

Голова цієї партії Ярослав Качинський твердить, що система судочинства в Польщі потребує «радикальних змін», бо, мовляв, вона досі функціонує, як у часи соціалізму, і в ній досі повно працівників із тих часів.

Закон, серед іншого, передбачає звільнення з посад суддів Верховного суду, за винятком тих, яких призначив президент, і надає президентові право керувати діяльністю судів.

Цей закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежності судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться ніякому зовнішньому тискові.