Парламент Польщі схвалив переведення судової системи під контроль політиків, попри заперечення ЄС

У Польщі Сенат, верхня палата парламенту, схвалила закон, що має надати політикам країни значний контроль над системою судочинства, всупереч застереженням Європейського союзу.

Закон схвалили в ніч на суботу 55 сенаторів за 23 проти під акцію протесту, що відбувалася під будівлею у столиці Варшаві.

Раніше цей закон схвалила нижня палата парламенту, Сейм, і для набуття чинності залишається підпис голови держави. Президент Анджей Дуда завжди дотримується лінії владної партії, яка провела закон і з якої він сам походить, – популістської консервативно-націоналістичної партії «Право і справедливість».

Голова цієї партії Ярослав Качинський твердить, що система судочинства в Польщі потребує «радикальних змін», бо, мовляв, вона досі функціонує, як у часи соціалізму, і в ній досі повно працівників із тих часів.

Закон, серед іншого, передбачає звільнення з посад суддів Верховного суду, за винятком тих, яких призначив президент, і надає президентові право керувати діяльністю судів.

Цей закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежності судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Президент Європейської ради Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі, закликав Анджея Дуду до розмови про цей закон у четвер, коли його схвалив Сейм, нижня палата польського парламенту. За його словами, підпорядкування судів одній владній партії зруйнує і так небездоганну думку про польську демократію.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться ніякому зовнішньому тискові.