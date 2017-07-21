У найбільших містах Польщі відбулися акції протесту проти обмеження парламентом країни незалежності польських судів. Протестувальники вимагають від президента країни Анджея Дуди, аби він наклав вето на три закони, які посилюють вплив виконавчої влади на судову. В ніч на п’ятницю кілька тисяч демонстрантів взяли в символічну облогу польський Сейм, а також розпочали протестну акцію біля Верховного суду Польщі. Удосвіта поліція силою усунула активістів, які блокували виїзд із парламенту. У відповідь на непоступливість влади польська опозиція заявила, що вона об’єднується.