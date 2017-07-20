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20 Липень 2017, Київ 20:08
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Опитування серед львів’ян: чи мають намір українці виїхати за кордон? (відео)

Опитування серед львів’ян: чи мають намір українці виїхати за кордон? (відео)
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0:02:57
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Торік понад півмільйона громадян України отримали візи у Генеральному консульстві Польщі у Львові, з них більше ніж 200 тисяч – національні робочі візи. Дедалі більше українців виїжджають на сезонні роботи у Польщу чи шукають можливість там залишитись. Від початку цього року, за інформацією Управління у справах іноземців у Польщі, близько 60 тисяч громадян України звернулись із заявами про легалізацію на проживання. У середньому українці у Польщі заробляють від 13 до 15 тисяч гривень. Найвищі заробітки на будівництві і ремонтних роботах, найнижчі – у домогосподарок. Понад 40 тисяч молодих українців здобувають освіту в польських вузах. Цьогоріч цифра буде ще більша, прогнозують експерти. Що мотивує людей їхати у сусідню державу? Чи думають виїжджати з України чи залишатись за кордоном? Що думають перехожі на львівських вулицях?

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