У грузинській столиці Тбілісі близько 2000 людей вийшли на мітинг. Вони вимагали депортації нелегальних іммігрантів та посилення імміграційного законодавства країни. Учасники мітингу також закликали до обмеження надання дозволів на проживання іноземцям та заборони іноземного фінансування організацій громадянського суспільства. Протестувальники, що, як зазначають, мають націоналістичні та проросійські погляди, попередили, що якщо влада не виконає своїх вимог в найближчим часом, вони протестуватимуть далі. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)