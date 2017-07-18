​Літо 2017-го: особливості українського туризму

Сезон відпусток уже в розпалі. Українці планують подорожі, купують квитки й спаковують валізи. Безвізовий режим відкрив для українців більше варіантів для планування подорожей, однак загострив деякі туристичні питання: наприклад, чи є сенс на час відпустки виїздити закордон, чи українські курорти привабливіші з точки зору співвідношення ціни та якості?

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Говорячи про проблеми туристичного ринку в Україні, представники галузі нарікають на те, що якість більшості об’єктів розміщення не може конкурувати з європейськими. Так, директор компанії «Експрес-вояж» Лариса Слободян звертає увагу на те, що, навіть якщо готелі відповідають світовому рівню, більшість додаткових послуг оплачується окремо, що в сумі робить відпочинок досить затратним.

Коли підбираєш клієнту відпочинок чи на Чорному морі, чи в тих же Карпатах, то ціни будуть надзвичайно високі, якщо говорити про рівень чотирьох зірок і вище

«Коли підбираєш клієнту відпочинок чи на Чорному морі, чи в тих же Карпатах, то ціни будуть надзвичайно високі, якщо говорити про рівень чотирьох зірок і вище», – каже вона.

На переконання голови Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігоря Голубахи, ріст цін частково пояснюється підвищенням комунальних тарифів. Однак головною причиною відсутності балансу між ціною та якістю він вважає низьку конкуренцію. «Від держави потрібна просто сприятлива політика, в тому числі податкова, щоб у галузь приходили інвестори. Що більше буде збудовано готелів, то вища між ними конкуренція. Саме так знижуються ціни й підвищується якість послуг», – пояснює він.

На думку віце-президента Асоціації лідерів турбізнесу України Аркадія Маслова, наявна картина туристичної привабливості України не вселяє оптимізму, як і прогноз на найближче майбутнє.

Системного ринку туризму як такого не існує. На сьогоднішній день ми спостерігаємо туризм «вихідного дня», ситуативний туризм

«Системного ринку туризму як такого не існує. Тобто є уламки радянської системи, так звані галузеві міністерські санаторії, профілакторії. І зароджується «базар» сучасної системи туризму, – нарікає Маслов. В українців, на його думку, не розвинута культура туризму. – На сьогоднішній день ми спостерігаємо туризм «вихідного дня», ситуативний туризм. Чи наші громадяни планують відпочинок системно і їдуть до Одеси або в Карпати – це велике питання».

Ціна питання

Володимир Царук, директор «Центру розвитку туризму України» пояснює, що наразі ціни дуже строкаті. На пляжних курортах – високий сезон, тому, незважаючи на підвищення цін, усі засоби розміщення заповнені майже повністю. Вільні лише дуже дешеві апартаменти або приватний сектор, який пропонує проживання по 100-150 гривень за день. Середній рівень цін на пляжних напрямках – від 250 до 450 гривень за добу проживання. Вищий рівень найбільш затребуваний, хоча таких варіантів дуже мало. У Карпатському регіоні ціни збалансованіші, відпочинок буде коштувати від 500 гривень.

Навіть при тому, що ціни, порівняно з попереднім роком, підскочили на близько 20%, Царук запевняє, що ціни на відпочинок у Європі для українців все ще зависокі.

Українські санаторії значно дешевші, ніж аналогічні, наприклад, у Чехії або Словаччині

«Особливо якщо говорити про санаторне лікування, то українські санаторії значно дешевші, ніж аналогічні, наприклад, у Чехії або Словаччині, я вже не кажу про Німеччину. Там ціни починаються від 90 євро за добу», – каже він.

Говорячи про наслідки анексії Криму для туристичної галузі, Ігор Голубаха визнає, що вона дозволила дещо розслабитись приморським курортам материкової України: «Крим протягом останніх років постійно конкурував як з іноземними, так і з українськими курортами. Його відсутність дозволила відчувати себе конкурентнішими інші українські курорти. Деякі з них, особливо в районі Одеси, дещо зловживають своїм становищем та популярністю і певною мірою підвищують ціни».

Водночас Володимир Царук впевнений, що найближчим часом українці все ж перестануть їздити у південні регіони України на відпочинок, якщо інфраструктура і сервіс там не розвиватимуться.

Люди потребують якіснішого відпочинку. За ціною і якістю послуг конкуруюча країна – це Болгарія

«Вже від завтрашнього дня сезону наші туристи будуть більше їхати до Туреччини, Болгарії і так далі. Люди потребують якіснішого відпочинку. Якщо говорити про ціну-якість, наприклад, на пляжних напрямках, то за ціною і якістю послуг конкуруюча країна – це Болгарія. Там ціни співмірні з цінами в Одеській області», – каже він.

За словами експерта, рівень туризму в Україні досить низький, адже його не розвивають. Українцям досі пропонують на вибір старі перероблені бази відпочинку або апартаменти з посереднім рівнем обслуговування. Попит на якісний відпочинок є, однак вкладати гроші у великі комплекси відпочинку дорого, тому цей сегмент ринку порожній.

Великих комплексів ніхто не будує, під це потрібні інвестиції, підтримка держави, преференції – цього немає

«Великих комплексів ніхто не будує, під це потрібні інвестиції, підтримка держави, преференції – цього немає», – пояснює Царук.

Туристам, які ще не встигли вибратись на відпочинок до кінця літа або ж планують зимову відпустку, Ігор Голубаха радить не домовлятись із готелем напряму, а звертатись до туроператорів чи туристичних асоціацій. За словами фахівців, саме туроператор може захистити інтереси клієнта в разі конфлікту з готелем.

Є професійні асоціації зеленого, спортивного туризму, де фахівці проводять внутрішню сертифікацію

«Є також професійні асоціації зеленого, спортивного туризму, де фахівці проводять внутрішню сертифікацію та виявляють проблемні об'єкти, куди не рекомендують їхати туристам», – радить він.

На жаль, зараз 90% туристичного ринку в тіні. Саме це є запорукою того, що багато неякісних послуг продається клієнтам-туристам

Ще одним завданням держави Голубаха вважає легалізацію туристичного ринку, щоб засоби розміщення, якими фактично користуються туристи, були категоризовані й відповідали критеріям безпеки. «На жаль, зараз 90% туристичного ринку в тіні, – констатує експерт. – Саме це є запорукою того, що багато неякісних послуг продається клієнтам-туристам».

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