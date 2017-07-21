Тисячі поляків вийшли на протест проти обмеження незалежності судів

Варшава – У найбільших містах Польщі відбулися акції протесту проти обмеження парламентом країни незалежності польських судів. Протестувальники вимагають від президента країни Анджея Дуди, аби він наклав вето на три закони, які посилюють вплив виконавчої влади на судову. В ніч на п’ятницю кілька тисяч демонстрантів взяли в символічну облогу польський Сейм, а також розпочали протестну акцію біля Верховного суду Польщі. Удосвіта поліція силою усунула активістів, які блокували виїзд із парламенту. У відповідь на непоступливість влади польська опозиція заявила, що вона об’єднується.

За даними польської опозиції, протестні акції відбулися у 80 містах країни. Найбільша демонстрація – у Варшаві. Як твердить варшавська мерія, у четвер ввечері в центрі столиці зібралося 50 тисяч демонстрантів. Натомість, за даними поліції, протестувальників було 14 тисяч.

Люди прийшли до палацу польського президента, аби висловити свою незгоду з рішеннями парламенту, який всупереч численним зауваженням експертів, юристів, громадських організацій та опозиційних політичних партій, ухвалив новий закон про Верховний суд. Це вже третій за кілька останніх днів закон, який ґрунтовно переформатовує систему польського судочинства. Зміни в праві, яке регулює діяльність судів ухвалено голосами парламентської більшості – консервативної партії «Право і справедливість», яка має усю повноту влади в країні.

Ухвалені в Сеймі закони істотно обмежують незалежність судів, натомість зміцнюють виконавчу владу. Авторитетні польські судді, польський омбудсмен Адам Боднар вважають, що після цих змін Верховний суд країни стане, так би мовити, фасадною установою, додатком до Міністерства юстиції. Мовляв, саме міністр юстиції матиме винятковий вплив на відкликання і призначення суддів цього суду, який, між іншим, ухвалює рішення про те дійсні чи недійсні вибори до польського парламенту.

Позбавлять громадян права на незалежний суд, тобто одного з найважливіших громадянських прав

«Позбавлять громадян права на незалежний суд, тобто одного з найважливіших громадянських прав. Права, без якого не можна захищати інших прав і свобод, без якого не можна контролювати владу, без якого не можна накладати на владу обмеження», – коментує нововведення у польському законодавстві омбудсмен Боднар.

У свою чергу, польська влада твердить, що ґрунтовні зміни в польських судах необхідні, бо начебто там нічого не змінилося з часів комунізму, вони нібито неповороткі й уражені різними патологічними явищами.

Протестувальники вимагають президентського вето. Президент – на морі?

Рішення парламентської більшості про зміни в польській системі судочинства обурило багатьох поляків. Протестні акції у Варшаві тривали до пізньої ночі, люди прийшли до президентського палацу, парламенту і Верховного суду. Вони вигукували: «Свобода, рівність, демократія!». Проте, найчастіше лунало слово: «Вето!». Тим самими протестувальники вимагали від президента Польщі Анджея Дуди, аби він ветував усі три суперечливі закони, ухвалені Сеймом. Утім, як повідомляють польські медіа, під час демонстрації президента в палаці не було. Він начебто виїхав до своєї літньої резиденції на Балтійському морі.

На віче біля палацу президента Польщі виступили лідери трьох опозиційних партій – «Громадянської платформи», партії «Новочесна» та Польської селянської партії. Вони заявили про об’єднання своїх зусиль з метою протистояння змінам, які ослаблюють польську демократію. За словами Ґжеґожа Схетини, голови «Громадянської платформи», у Польщі «хоче повернутися комуна».

235 депутатів «Права і справедливості» голосували за те, щоб знищити незалежність польських судів

«235 депутатів «Права і справедливості» голосували за те, щоб знищити незалежність польських судів, щоб знищити польський Верховний суд. Це ганьба!», – сказав Схетина.

Натомість Ришард Петру, лідер «Новочесної», про рішення Сейму говорить: «Це буде дата, яка увійде в історію Польщі, але завдяки тому, що ми тут є, сподіваюся, буде краще, ми повернемо нормальність».

На думку Петру, у польського суспільсва попереду «чергові битви» – за засоби масової інформації, вищу школу та свободу сумління.

Накласти вето на суперечливі закони Дуду закликають не тільки польські протестувальники та опозиція, але й голова Європейської ради Дональд Туск.

Спільним завданням має бути запобігання чорному сценарію, фіналом якого може стати маргіналізація Польщі в Європі

«Я звернувся до пана президента Анджея Дуди з пропозицією термінової зустрічі з метою обговорення політичної кризи в нашій державі та її небезпечних наслідків для міжнародної позиції Польщі. Нашим спільним завданням має бути запобігання чорному сценарію, фіналом якого може стати маргіналізація Польщі в Європі», – заявив Туск.

Критичні голоси, включно з натяками про можливі санкції щодо Польщі, пролунали з Європейської комісії. Занепокоєння з приводу обмеження незалежності судової влади у Польщі висловили і в Державному департаменті США.

«Ми занепокоєні діями польського уряду щодо ухвалення законів, які, як виглядає, обмежують польське судочинство і потенційно можуть обмежити верховенства права у Польщі», – заявила речниця Держдепартаменту Гізер Ноєрт.

Тим часом польські протестувальники та опозиційні партії обіцяють продовжувати віче і демонстрації, бо, мовляв, країна стрімкими темпами повертається в минуле. Політики опозиції наголошують на тому, що в Польщі встановлюється авторитарне правління однієї партії, деякі з них говорять, що теперішня польська влада прагне вивести Польщу з ЄС, хоч представники уряду такі звинувачення відкидають.