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07 Липень 2017, Київ 14:50
Політика

Україна і Польща. До Євросоюзу разом із Бандерою

Марш слави Української повстанської армії (УПА). На банері портрети Євгена Коновальця, Степана Бандери та Романа Шухевича (зліва направо). Львів, 14 жовтня 2012 року

Варшава закликає Київ заради майбутнього членства України в ЄС вирішити історичні суперечки, відмовившись, зокрема, від героїзації лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Ця та інші заяви очільника польського МЗС призвели до дипломатичного скандалу між двома країнами. В рамках декомунізації ім’я Степана Бандери зараз має київський проспект, який раніше називався Московським. На честь провідника ОУН названо багато вулиць і площ, причому не тільки в західних регіонах країни. Українські націоналісти запитують: «Чи не зажадають у Польщі після Бандери відмовитися і від українських гетьманів і козаків, які свого часу успішно розхитували підвалини Речі Посполитої?»

На тлі підготовки до візиту президента Польщі Анджея Дуди до української столиці очільник польського зовнішньополітичного відомства Вітольд Ващиковський в опублікованому 3 липня інтерв’ю тижневику wSieci заявив, що Україна не увійде до складу Євросоюзу, якщо історичні розбіжності між Києвом і Варшавою не будуть вирішені.

За словами Ващиковського, «якщо старі формати переговорів не працюють, ви повинні думати про щось нове, за участю США та інших європейських країн»
Вітольд Ващиковський

«Наше послання дуже ясне: з Бандерою в Європу не ввійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не повторимо помилок 90-х, коли не були завершені певні справи в стосунках з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польської меншини в цих країнах», – сказав Ващиковський.

У цьому ж інтерв’ю він зазначив, що «українці мають наївне переконання, що європейці, німці, французи отримають за них перемогу в конфлікті з Росією. Сьогодні ми бачимо, що цього не станеться, що Париж і Берлін не прагнуть повертатися до ситуації, яка була до початку агресії [на Донбасі]». За словами Ващиковського, «якщо старі формати переговорів не працюють, ви повинні думати про щось нове, за участю США та інших європейських країн».

Марш націоналістів у Києві, січень 2017 року
Марш націоналістів у Києві, січень 2017 року

5 липня до МЗС України був викликаний польський посол Ян Пєкло, де йому заявили, що офіційний Київ з розчаруванням сприйняв слова головного дипломата Польщі щодо України, і закликали Варшаву стримано підходити до чутливих історичних питань. Під час зустрічі, за інформацією прес-служби Міністерства закордонних справ, зокрема, говорилося, що «Україна і Польща спільними зусиллями повинні будувати спільне європейське майбутнє», а не «ставити один одному умови». Крім того, було звернуто увагу на некоректність висловлювань керівника польського МЗС про ситуацію на сході України.

«Саме український народ платить дуже високу ціну – ціну сотень життів кращих своїх представників – за незалежність, за цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російських військ», – наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

Портрет лідера ОУН Степана Бандери на майдані Незалежності у Києві під час Революції гідності. Київ, 5 лютого 2014 року
Портрет лідера ОУН Степана Бандери на майдані Незалежності у Києві під час Революції гідності. Київ, 5 лютого 2014 року

Ще нещодавно Польщу часто називали «головним адвокатом України в Європі», вона все ще є її стратегічним партнером, однак тональність останніх заяв польських політиків, включаючи і міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, дає привід для занепокоєння, констатує голова правління громадського об’єднання «Європейський рух України» Вадим Трюхан.

Вадим Трюхан
Вадим Трюхан

Заява міністра закордонних справ Польщі не вплине ні на відносини України з Польщею, ні на рух України на шляху до ЄС
Вадим Трюхан

– Україна і Польща – два стратегічні партнери. І Польща, напевно, єдина країна в Європі, яка вважає, що без процвітаючої, незалежної України не буде незалежної, процвітаючої Польщі, і багато років, до теперішнього моменту, Польща вважалася адвокатом України в Європейському союзі. Але це не означає, що в самій сусідній з нами державі не відбуваються певні зовнішньополітичні події, які можуть призводити до тих чи інших непорозумінь в наших двосторонніх відносинах.

Зараз партія, яка в Польщі при владі, готується до місцевих виборів, і вона в основному орієнтується на консервативний електорат. Заява міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, дійсно, виглядала дещо несподіваною для України, тому що вона прозвучала з вуст головного дипломата нашого стратегічного партнера. Однак, як мені здається, вона не вплине ні на відносини України з Польщею, ні на рух України на шляху до ЄС.​

Питання про те, хто є героєм для тієї чи іншої країни, – її виключно внутрішня справа
Вадим Трюхан

Справа в тому, що в найближчі 15-20 років питання про членство України в Європейському союзі не буде стояти на порядку денному відносин Києва і Брюсселя. І говорити зараз про якісь умови [членства в Євросоюзі] передчасно. А питання про те, хто є героєм для тієї чи іншої країни, – її виключно внутрішня справа.

– У публікації «Про бандеризацію українсько-польських відносин» Ви стверджуєте, що останнім часом поляків і українців намагаються цілеспрямовано та цинічно посварити. Хто? І навіщо?

Акція у річницю смерті Романа Шушкевича в Києві, 5 березня 2017 року
Акція у річницю смерті Романа Шушкевича в Києві, 5 березня 2017 року

– Завжди, коли здійснюються ті чи інші провокації, коли зачіпаються ті чи інші чутливі історичні питання, що стосуються відносин двох країн, потрібно шукати, кому це вигідно. Чи вигідно це Україні зараз? Звичайно ж ні. Чи вигідно це Польщі? Звичайно ж ні. Тому в цьому конкретному випадку необхідно все-таки шукати ту країну, ту сторону, яка хотіла б посварити українські та польські народи. Якщо абстрагуватися від цієї заяви голови польського МЗС, то слід сказати, що протягом останніх декількох місяців було кілька провокацій, зокрема в Польщі знищили понад 10 пам’ятників українським героям, загиблим на території Польщі, і в Україні також знищили пам’ятники польським героям. Ба більше, було здійснено теракт із застосуванням ракети в Луцьку.

Служба безпеки України назвала ланками одного ланцюга акцію біля польського кордону (коли близько 100 демонстрантів намагалися перекрити трасу до міжнародному пропускному пункті Рава-Руська на кордоні з Польщею під гаслами «Ні геноциду поляків», «Волинь в серцях») і обстріл консульства в Луцьку, який правоохоронні органи кваліфікували як теракт.

Експерт-міжнародник Вадим Трюхан продовжує:

Як би не намагалася Росія посварити Польщу і Україну, здійснюючи теракти і замовні проплачені акції, нічого їй не вдасться
Вадим Трюхан

– Уже відомо, що організатори акції [у Львівській області] з блокування траси в день, коли стався теракт, отримали фінансування з Російської Федерації. У них було завдання – привернути увагу широкої громадськості в Польщі, що, мовляв, права поляків в Україні утискаються, але коли почали співробітники правоохоронних органів затримувати учасників акції, то виявилося, що це ніякі не поляки, а українці, які вийшли за гроші постояти з якимись транспарантами, виготовленими провокаторами, яких найняли російські агенти. Тому, як би не намагалася Росія посварити Польщу і Україну, здійснюючи теракти і замовні проплачені акції, нічого їй не вдасться.

– Вітольд Ващиковський в згаданому інтерв’ю польському виданню також заявив: «В українців є наївне переконання, що європейці – німці, французи – отримають за них перемогу в конфлікті з Росією». Як Ви розцінюєте ці слова керівника МЗС Польщі?

Очільники МЗС України та Польщі – Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський
Очільники МЗС України та Польщі – Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський

Україна захищає не тільки себе, але і Європу, і насамперед Польщу, від агресії Російської Федерації
Вадим Трюхан

– Ці слова, звичайно, прикрі для нас, оскільки Україна захищає не тільки себе, але і Європу, і насамперед Польщу, від агресії Російської Федерації. І практична допомога європейців, на жаль, наразі мінімальна. Тільки Литва здійснила поставки боєприпасів до стрілецької зброї. Більше – ніхто.

В Україні все більше визріває розуміння того, що себе ми можемо захистити тільки власними руками
Вадим Трюхан

І в Україні все більше визріває розуміння того, що себе ми можемо захистити тільки власними руками. Але Україна виступала, виступає і завжди буде виступати за консолідацію зусиль всього світового співтовариства, зокрема європейців, спрямованих на те, щоб зупинити агресію Росії і повернути її в рамки міжнародного права та поваги загальнолюдських і загальноєвропейських демократичних цінностей.

Портрет лідера ОУН Степана Бандеры (1909-1959) на майдані Незалежності в Києві, 14 липня 2006 року
Портрет лідера ОУН Степана Бандеры (1909-1959) на майдані Незалежності в Києві, 14 липня 2006 року

Тим часом заяви польського міністра закордонних справ, зокрема, його заклик до України йти в Євросоюз без Бандери, розкритикували у праворадикальній партії «Свобода».

На думку лідера депутатської фракції «Свободи» в Київраді Юрія Сиротюка, якщо дотримуватися нинішньої логіки Варшави, то після Бандери вона може зажадати від Києва відмовитися і від українських гетьманів та козаків, які свого часу успішно розхитували підвалини Речі Посполитої.

Юрій Сиротюк
Юрій Сиротюк

Україна піде в Європу з усім тим багажем минулого, який вона має. Його неможливо викреслити і забути
Юрій Сиротюк

– Лідер ОУН Степан Бандера, як і головнокомандувач УПА Роман Шухевич, були офіційно визнані в 2008 році Героями України, але потім рейдерським шляхом їх позбавили цих звань, але ставлення нашого народу до них не змінилося. Заява польського міністра – виклик українській громадській думці, і це не поліпшить наші відносини з Польщею. Україна піде в Європу з усім тим багажем минулого, який вона має. Його неможливо викреслити і забути.

Європа – це континент націй зі своєю історією. Тому ми підемо [в ЄС] не тільки з Бандерою і Шухевичем, а й з гетьманом Богданом Хмельницьким, Іваном Гонтою і Максимом Залізняком. Це частина нашої історії, ми розібралися, хто наші герої, хто вороги, що є добро, а що зло, тому не хочемо, щоб наші іноземні партнери втручалися в наші внутрішні справи. Я не думаю, що це колективне вимога Європейського союзу до України [йти в ЄС без Бандери].

Удари Польщі в спину України, безперечно, будуть використані Росією. Наше зовнішньополітичне відомство не повинно нікому дозволяти зачіпати пам’ять наших предків
Юрій Сиротюк

Я не хотів би говорити, що польські керівники танцюють під дудку Кремля. Це смішно. Вони захищають свої польські національні інтереси. Але в цьому випадку мені здається, що заяви польських політиків проти України врешті-решт позначаться і на самій Польщі. Сьогодні, коли існує спільна загроза російського імперіалізму всьому європейському континенту, насамперед, країнам Балтії, Україні, Молдові. Ось ці удари Польщі в спину України, безперечно, будуть використані Росією. Наше зовнішньополітичне відомство не повинно нікому дозволяти зачіпати пам’ять наших предків.

У Польщі – свої герої, а у нас – свої. Для мене герой – Степан Бандера, і ніхто не має право диктувати мені – любити його чи не любити
Юрій Сирота

Так, полякам не подобається київський князь Володимир, який відібрав у них свого часу землі, але поляки ж через це не вимагають заборонити хрестителя Київської Русі – князя Володимира. Полякам може не подобатися і гетьман Богдан Хмельницький, який, на їхню думку, знищив їхню імперію, але це наш національний герой, і ми від нього не відмовимося.

Ми ж не говоримо полякам: забороніть і викресліть зі своєї історії польського маршала Юзефа Пілсудського, який був другом Адольфа Гітлера. У Польщі – свої герої, а у нас – свої. Для мене герой – Степан Бандера, і ніхто не має право диктувати мені – любити його чи не любити.

Акція націоналістів у Києві, січень 2017 року
Акція націоналістів у Києві, січень 2017 року

Як повідомило напередодні «Польське радіо», прокуратура Польщі висунула звинувачення 20 громадянам країни, які в червні 2016 року намагалися перешкодити процесії українських греко-католиків і православних у Перемишлі. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Ще одному активістові, який в грудні минулого року в цьому ж польському місті під час Маршу орлят вигукував «Смерть українцям», загрожує від трьох місяців до п’яти років в’язниці.

У Польщі є сьогодні якісь маргінальні групи, які роздмухують істерію проти України за російські гроші
Олександр Палій

Про те, чому останнім часом в Польщі все частіше звучать недружні заяви на адресу України, розмірковує й київський історик і політолог Олександр Палій.

«У Польщі є сьогодні якісь маргінальні групи, які роздмухують істерію проти України за російські гроші, – каже він. – Є навіть заарештовані у цих справах. Вони організовували антиукраїнські провокації в Польщі, включаючи наруги над пам’ятниками.

Водночас існує і об’єктивне бажання польської еліти нав’язати Україні свою думку і свої підходи, тобто скористатися тим, що Польща перебуває під захистом НАТО і Європейського союзу, і нав’язати Україні власне бачення історії. Використовуючи як привід пошук спільного майбутнього України та Європи, вони хочуть нав’язати нам і польське бачення минулого. Звичайно ж, це нескромне бажання з боку керівництва Польщі, тому що кожен народ має право на своє бачення і свою точку відліку і кожен народ сам має право визначати, хто для нього герой, а хто не герой. І українцям було б також нерозумно вказувати полякам, хто у них правильний герой, а хто ні».

Олександр Палій
Олександр Палій

У 2001 році у Львові святий Іоанн Павло II (поляк Кароль Йозеф Войтила) сказав: «Завдяки очищенню історичної пам’яті усі будуть готові ставити вище те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, на братерській співпраці та істинній солідарності».

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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