МЗС викликало посла Польщі через заяви з Варшави щодо України

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запросило посла Польщі Яна Пєкла у зв’язку з висловлюваннями щодо України міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, який днями твердив про «наївну віру українців, що європейці, німці, французи виграють за них конфлікт із Росією», заявляв на адресу України, що «з Бандерою ви до Європи не ввійдете», й заявляв, що, «коли Київ стане біля воріт Європи, просячи членства», Польща «буде так само принципова, як, наприклад, Греція щодо Македонії в питанні назви».

Ці заяви в Києві сприйняли з розчаруванням, заявили в МЗС польському послові. Його увагу привернули до «необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань» і нагадали про «неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України та Польщі». У Києві вкотре наголосили, що «оцінка тих чи інших історичних подій – це завдання істориків, а в контексті українсько-польських відносин цими питаннями займаються Форум істориків та Форум партнерства».

Окремо в міністерстві звернули увагу на некоректність висловлювань польського міністра про становище на сході України. «Було зазначено, що саме український народ платить надзвичайно велику ціну – ціну сотень життів найкращих своїх представників – за незалежність, за цивілізаційний вибір розвитку, а також за те, щоб не допустити на територію Польщі та інших країн ЄС російські війська», – мовиться в коментарі.

«Враховуючи взаємовигідне стратегічне партнерство та довірливі відносини між нашими країнами, не зовсім тактовним було порівняння з Грецією та Македонією», – додали в МЗС, згадуючи про суперечку між Афінами і Скоп’є: Греція блокує вступ Македонії до ЄС і НАТО, вимагаючи від цієї країни змінити власну назву, що збігається з назвою історичного регіону у Греції.

«Українська сторона переконана, що спільними зусиллями, у тому числі з дружньою Польщею, ми маємо будувати спільне європейське майбутнє, а не ставити один одному умови. Для України європейський вибір – це не тільки зовнішня політика, а й щоденна кровопролитна боротьба і копітка наполеглива праця», – мовиться в коментарі.

У понеділок у Польщі оприлюднили інтерв’ю голови МЗС країни Вітольда Ващиковського, в якому той зачепив відносини з Україною і, серед іншого, попереджав Київ про необхідність вирішити на польський лад «історичні питання», щоб Варшава не вчинила перешкод можливому вступові України до Європейського союзу.