Голова МЗС Польщі: з Бандерою Україна не вступить до ЄС

Польща не підтримає можливого вступу України до Європейського союзу в разі, якщо не будуть вирішені історичні питання, заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю часопису wSieci, яке цитує сайт wPolityce.
«Економічна співпраця, на жаль, не виглядає добре. І найгірша ситуація, звичайно, в історичних питаннях. Наше послання дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не увійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не повторюватимемо помилок 1990-х років, коли були певні проблеми у відносинах з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польської меншини в цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб усі справи були вирішені до того, як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство», – сказав Ващиковський.
Міністр додав, що Польща може діяти як Греція в ситуації зі вступом Македонії до ЄС і НАТО. Греція блокує переговори Македонії про приєднання до ЄС і НАТО, виступаючи проти суверенної назви «Македонія», оскільки в Греції є історична область з такою ж назвою.
У жовтні минулого року польський Сейм й українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті й солідарності, яка мала би покласти край історичним непорозумінням. Попри це, історичне питання залишається джерелом конфліктних ситуацій. Взимку очільник польської правлячої партії «Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що возвеличення Степана Бандери завадить євроінтеграції України.
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