Голова МЗС Польщі: з Бандерою Україна не вступить до ЄС

Польща не підтримає можливого вступу України до Європейського союзу в разі, якщо не будуть вирішені історичні питання, заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю часопису wSieci, яке цитує сайт wPolityce.

«Економічна співпраця, на жаль, не виглядає добре. І найгірша ситуація, звичайно, в історичних питаннях. Наше послання дуже чітке: з Бандерою ви до Європи не увійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не повторюватимемо помилок 1990-х років, коли були певні проблеми у відносинах з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польської меншини в цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб усі справи були вирішені до того, як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство», – сказав Ващиковський.

Міністр додав, що Польща може діяти як Греція в ситуації зі вступом Македонії до ЄС і НАТО. Греція блокує переговори Македонії про приєднання до ЄС і НАТО, виступаючи проти суверенної назви «Македонія», оскільки в Греції є історична область з такою ж назвою.

У жовтні минулого року польський Сейм й українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті й солідарності, яка мала би покласти край історичним непорозумінням. ​Попри це, історичне питання залишається джерелом конфліктних ситуацій. Взимку очільник польської правлячої партії «Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що возвеличення Степана Бандери завадить євроінтеграції України.