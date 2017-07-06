Відносини України і Польщі погіршились, але пункту неповернення не пройдено – Грицак

Київ – «З Бандерою Україна до Європи не увійде», – заявив днями голова польського МЗС Вітольд Ващиковський. Представники польської громади припускають, що така заява може бути звичайним заграванням з електоратом. У жовтні минулого року польський Сейм й українська Верховна Рада ухвалили спільну Декларацію пам’яті й солідарності, яка мала б покласти край непорозумінням, пов’язаним із складними сторінками історії. Історик Ярослав Грицак впевнений, що погіршення відносин між Польщею та Україною не можна заперечувати, але не вважає цей процес незворотнім. На думку ж народного депутата Сергія Висоцького, дружні взаємини з Україною потрібні й самій Польщі.

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​Голова центру досліджень «Польща – Україна» Даріуш Матерняк не розуміє, чому така заява з’явилась зараз, адже питання входження України до Євросоюзу може постати лише через 10-15 років. Він вважає, що це послання розраховане більше на польську, а не на українську аудиторію. Матерняк зазначає: історичне питання наразі не є пріоритетним для поляків, та згадує результати опитування, проведеного кілька років тому.

«Як виходить з опитування, яке було три або чотири року тому, половина з опитаних на питання: яка країна відповідальна за Волинську трагедію не змогли відповісти, з якою країною був конфлікт, більшість думала, що це була проблема в наших відносинах з Росією, а не з Україною», – каже Матерняк.

Історик Ярослав Грицак в коментарі Радіо Свобода охарактеризував заяву Ващиковського як вияв безвідповідальності та популізму, наводячи історичну паралель.

У шістдесятих роках Франція також блокувала вступ Великої Британії до Євросоюзу, посилаючись на історичні аргументи. Зараз про це вже ніхто й не згадує

«У шістдесятих роках Франція також блокувала вступ Великої Британії до Євросоюзу, посилаючись на історичні аргументи. Зараз про це вже ніхто й не згадує», – каже Грицак. Він вбачає основну небезпеку для погіршення відносин між Києвом і Варшавою в політиці, яку провадить правляча партія Польщі «Право і справедливість».

«Єжи Ґедройць (польський публіцист та громадський діяч – ред.) казав: «Для добра Польщі мусимо визнати, що Вільнюс є литовським містом, а Львів є українським», – каже Грицак. – Загроза в тому, що зараз є спроба переглянути концепцію Ґедройця».

Історик порівнює сучасну Польщу із Україною часів Віктора Януковича і закликає не вважати слова Ващиковського висловленням позиції всього польського суспільства: «Не говорімо про поляків, говорімо про частину польського політичного світу та їхній електорат».

Проблеми Польщі у зовнішній політиці, стверджує Грицак, стосуються її відносин не лише з Україною, а й Німеччиною та єврейською спільнотою.

Партія «Право і справедливість», продовжує він, стрімко веде Польщу до європейської ізоляції. Однак історик не готовий стверджувати, що, зокрема, польсько-українські відносини зазнають краху.

«Польсько-українські стосунки погіршилися, але пункту неповернення не перейдено. Ми ще маємо досить міцні підвалини, на яких можемо працювати», – додав він.

Раніше Міністерство закордонних справ України запросило польського посла Яна Пєкла на бесіду через заяви Ващиковського.

Українські дипломати привернули увагу Яна Пєкла до «необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань» і нагадали про «неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України та Польщі».

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Висоцький зазначає, що висловлювання польського дипломата не повинні провокувати аналогічну реакцію в української влади. Однак він впевнений, що нормальні відносини між Україною та Польщею передусім потрібні самій Польщі.

Польща отримала свою суб’єктність в Європі як країна, яка була адвокатом «Східного партнерства»

«Польща отримала свою суб’єктність в Європі як країна, яка була адвокатом «Східного партнерства», відносин Європи, в тому числі, з Україною. Вона зайняла своє унікальне місце завдяки відкритості», – каже Висоцький.

На його думку, заява Ващиковського щодо Степана Бандери є прямим наслідком політики правлячої партії Польщі, яка може призвести до втрати цієї країною своїх позицій лідера Східної Європи на користь України. Тим не менше, каже Висоцький, на сьогодні Польща залишається партнером України.

Дослідник центру «Польща – Україна» зауважує, історичне питання в призмі відносин двох держав активно використовується російською пропагандою. І на думку Даріуша Матерняка, воно не випадково виникло напередодні візиту до Польщі президента США Дональда Трампа.

З точки зору США дуже важливо, щоб відносини між Польщею та Україною були добрими. Це тема складних відносин з точки зору польсько-української історії і тих конфліктів і злочинів, які були. Цим дуже сильно користується російська пропаганда

«З точки зору США дуже важливо, щоб відносини між Польщею та Україною були добрими. Це тема складних відносин з точки зору польсько-української історії і тих конфліктів і злочинів, які були. Цим дуже сильно користується російська пропаганда. І проблема в тому, що дуже багато людей цієї історії не знає і дозволяють себе обманути, коли їм розповідають, що з української сторони, якщо йдеться про польсько-українські відносини в роки Другої світової війни, то там були тільки злочини і нічого іншого не було», – каже Матерняк.

Вирішити ці питання можна шляхом дискусій між країнами як на найвищому рівні, так і на рівні спілкування між представниками громад, додає він.