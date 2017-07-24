Президент Польщі пообіцяв накласти вето на суперечливі закони про суди. Та чи заспокоїть це рішення суспільні настрої?

Варшава – Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що накладе вето на закони про Верховний суд та Національну раду судочинства, які збурили польське суспільство. Він збирається запропонувати парламенту країни власні законопроекти, які реформують польську судову систему та не зруйнують рівновагу між судовою та виконавчою владою. Таке рішення президента стало несподіванкою для правлячої у Польщі партії «Право і справедливість», яка форсувала ухвалення трьох суперечливих законів. Утім, опоненти польської влади, зокрема колишній президент Лех Валенса, закликають протестувальнків не згортати масові протести. Мовляв, треба змусити теперішню польську владу відмовитися від ідей, спрямованих проти демократії.

Про своє рішення Анджей Дуда повідомив після 8 днів протестних акцій, які тривали, зокрема, й під президентським палацом у Варшаві. За даними варшавської мерії, в найбільшій такій демонстрації взяли участь 50 тисяч осіб.

Пані Зофія сказала мені таке: «Пане президенте, я жила в державі, в якій генеральний прокурор мав неймовірно сильну позицію і в принципі був всесильним, і я не хотіла б повернутися в таку державу

Оголошуючи своє рішення, Дуда зазначив, що реформа судів у Польщі потрібна, та вона повинна відбуватися так, аби держава не йшла на конфлікт з громадянами й не ставала для них знаряддям репресій. Президент Польщі звернув увагу на те, що ухвалені Сеймом закони надають надзвичайні повноваження міністрові юстиції, який водночас є генпрокурором країни, а тепер мав би отримати повний контроль над Верховним судом. За словами президента, найбільший вплив на його рішення про вето мала легендарна діячка польської «Солідарності» Зофія Ромашевська.

«Пані Зофія сказала мені таке: «Пане президенте, я жила в державі, в якій генеральний прокурор мав неймовірно сильну позицію і в принципі був всесильним, і я не хотіла б повернутися в таку державу», – пояснив президент.

Нові закони переповнили чашу терпіння поляків – Станішевська

Політики правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» не приховують своєї незгоди з рішенням президента. Матеуш Моравецький, міністр розвитку країни зізнається, що він здивований і розчарований президентським вето. Ришард Терлецький, віце-спікер Сейму каже, що вражений новиною з президентського палацу і сподівається, що Дуда змінить своє рішення. У свою чергу Яцек Сасін, один з ідеологів правлячої партії стверджує, що внаслідок вето Дуди суди ще довго залишатимуться неповороткими установами, в яких звичайній людині дуже важко дочекатися справедливості.

Натомість політики опозиції та організатори протестних акцій схвально відгукуються про вето, які Дуда пообіцяв накласти на два закони. Гражина Станішевська, колишній діяч польської антикомуністичної опозиції рішення Анджея Дуди називає першою перемогою протестувальників. За її словами, польське громадянське суспільство програло битву за Конституційний суд, та ухвалені Сеймом наступні три закони переповнили чашу терпіння поляків. Саме тому вони масово вийшли на вулиці і змусили польського президента почути голос протесту.

Ми запозичаємо ідеї від українців, які відстояли на Майдані ті ідеали, які вплинули на зміни в їхній країні, і ми тепер також намагаємося це робити

«Ми запозичаємо ідеї від українців, які відстояли на Майдані ті ідеали, які вплинули на зміни в їхній країні, і ми тепер також намагаємося це робити», – говорить Станішевська.

Польські опозиціонери вважають, що президент Дуда повинен накласти вето й на третій закон, ухвалений нещодавно Сеймом, про суди першої інстанції. Мовляв, відповідно до нового закону, голів цих судів призначатиме міністр юстиції – він же генпрокурор, а це небезпечно для демократичного устрою держави. Колишній президент Польщі Лех Валенса закликає протестувальників не розходитися й вимагати від влади скасування її попередніх рішень, які обмежили незалежність Конституційного суду країни.

На рішення Анджея Дуди позитивно відреагували в ЄС. Ульріка Деммер, заступник речника уряду Німеччини заявила, що президентське вето дає надію на діалог Польщі з Європейською комісією. Раніше в Європейській комісії пролунали заяви про ймовірні санкції щодо Польщі за порушення принципів верховенства права.