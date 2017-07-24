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24 Липень 2017, Київ 12:45
Новини | Міжнародні

Президент Польщі ветує суперечливу судову реформу

Президент Польщі Анджей Дуда оголошує про вето щодо суперчливих законопроектів, Варшава, 24 липня 2017 року

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 24 липня, що ветує дв з трьох законопроектів, які передбачають реформу судочинства.

«Я вирішив повернути (документи – ред.) назад до Сейму, це означає, що я використаю право вето щодо законопроекту про Верховний суд, а також про Національну раду суддів», - сказав Дуда.

Польська валюта, злотий, негайно після цього оголошення зросла щодо євро, оскільки інвестори розцінили це рішення як таке, що знижує політичні ризики.

У Польщі 23 липня восьмий день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд», «Свобода, рівність, демократія» та «Вільна Польща».

Голова владної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський твердить, що система судочинства в Польщі потребує «радикальних змін», бо, мовляв, вона досі функціонує, як у часи соціалізму, і в ній досі повно працівників із тих часів.

Законопроект, серед іншого, передбачає звільнення з посад суддів Верховного суду, за винятком тих, яких призначив президент, і надає президентові право керувати діяльністю судів.

Цей закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежність судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться зовнішньому тискові.

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