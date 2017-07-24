Президент Польщі ветує суперечливу судову реформу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 24 липня, що ветує дв з трьох законопроектів, які передбачають реформу судочинства.

«Я вирішив повернути (документи – ред.) назад до Сейму, це означає, що я використаю право вето щодо законопроекту про Верховний суд, а також про Національну раду суддів», - сказав Дуда.

Польська валюта, злотий, негайно після цього оголошення зросла щодо євро, оскільки інвестори розцінили це рішення як таке, що знижує політичні ризики.

У Польщі 23 липня восьмий день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд», «Свобода, рівність, демократія» та «Вільна Польща».

Голова владної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський твердить, що система судочинства в Польщі потребує «радикальних змін», бо, мовляв, вона досі функціонує, як у часи соціалізму, і в ній досі повно працівників із тих часів.

Законопроект, серед іншого, передбачає звільнення з посад суддів Верховного суду, за винятком тих, яких призначив президент, і надає президентові право керувати діяльністю судів.

Цей закон різко критикували в Європейському союзі за те, що він, за словами критиків, знищує незалежність судової гілки влади і загрожує принципові верховенства права.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло відкинула критику ЄС, заявивши, що закони Польщі є її внутрішньою справою і що її уряд не підкориться зовнішньому тискові.