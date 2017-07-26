САП: Сусу оберуть запобіжний захід сьогодні чи завтра

Затриманому екс-працівнику Генпрокуратури України Дмитрові Сусу оберуть запобіжний захід 26 або 27 липня, повідомив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Слідство зараз триває, він затриманий, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Скоріш за все це буде вирішено або сьогодні, або завтра», – сказав Холодницький 26 липня у Києві.

За його словами, найімовірнішим запобіжним заходом для екс-прокурора буде тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило, що 26 липня оголосили підозру затриманому екс-заступнику керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

За даними НАБУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті, поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Екс-працівника ГПУ детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня на території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури в квітні цього року.

Восени минулого року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.