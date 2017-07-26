Екс-посадовцю ГПУ повідомили про підозру – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що 26 липня оголосили підозру затриманому екс-заступнику керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

За даними НАБУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті, поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.

У бюро вирішують питання щодо направлення клопотання з обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Екс-працівника ГПУ детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня на території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«За фактами можливих злочинних дій затриманої особи детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у різних кримінальних провадженнях, починаючи з квітня 2016 року», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Прізвища затриманого у бюро не вказують, але, за даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Суса, звільненого з органів прокуратури в квітні цього року.

Восени минулого року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.