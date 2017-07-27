Чому через 15 років після трагедії у Скнилові залишається кілька версій її причин?

До якої мети йде хода Московського патріархату?

Навіщо Порошенкові «позбавляти» Саакашвілі українського громадянства?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко та адвокат Сергій Войченко; архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря та речник відділу зовнішніх зав’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич; колишній заступник міністра економіки, депутат Одеської міської ради Саша Боровик та народний депутат («БПП») Іван Вінник.