Саакашвілі заявив про сфальсифікований підпис на нібито його анкеті про громадянство

Колишній голова Одеської облдержадміністрації, а перед тим колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не його підпис стоїть на анкеті про набуття громадянства України, сторінку з якої оприлюднив раніше народний депутат Володимир Ар’єв (фракція «Блоку Петра Порошенка»).

«Я з повною відповідальністю стверджую, що це не мій підпис і не мною заповнена анкета! Я вимагаю негайно провести графічну експертизу, тут ми маємо справу з кримінальним злочином!» – заявив Саакашвілі у фейсбуці.

«Зараз ви розумієте, наскільки високо в державну владу проникли шахраї!» – додав він.

Ар’єв у четвер оприлюднив у фейсбуці фотографію, як виглядає, останньої сторінки анкети з проханням про набуття громадянства України з рукописним підписом грузинськими літерами «М. Саак…» і далі невеликий розчерк. Ніяких підтверджень того, що це дійсно анкета самого Саакашвілі, він не навів.

На оприлюдненій сторінці також немає графи про перебування під судом чи слідством або засудження в інших державах чи якоїсь аналогічної.

При цьому Ар’єв написав: «Про політичні підстави втрати Саакашвілі українського громадянства можна сперечатись. А от щодо юридичних сумнівів нема. Подаючи заяву на громадянство, Саакашвілі сам підписався під тим, що свідомий можливості втрати громадянства через надання неправдивих відомостей відповідно до Закону України про громадянство. Якби тоді, у 2015 році, написав в анкеті чесно – то і громадянство би отримав, і тепер приводу для втрати не дав. Ключове слово – чесно».

Раніше того ж дня, в четвер, в адміністрації президента України на запит Радіо Свобода офіційно підтвердили, що Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі за рекомендацією комісії з питань громадянства при президентові України, яка, у свою чергу, подала свою рекомендацію, підтримавши клопотання Державної міграційної служби. Як мовилося в повідомленні, ДМС «навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви» про набуття громадянства України.

Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися «законного», за його словами, права повернутись в Україну.

Повідомлення про нібито «позбавлення» Саакашвілі громадянства України – що заборонено Конституцією України і Законом про громадянство – з’явилися в середу, 26 липня. Пізніше того дня ДМС у нечітких формулюваннях повідомила, що Порошенко видав указ про втрату громадянства – з загального контексту можна було зробити висновок, що йдеться про громадянство Саакашвілі. За повідомленнями, причиною втрати громадянства стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього у Грузії, де він раніше був президентом.

В інтернеті можна знайти кілька різних зразків підпису Міхеїла Саакашвілі. Зокрема, його підписи під президентськими актами часів його керівництва у Грузії загалом схожі на підпис, який навів Ар’єв, але розчерк у кінці інакший. А в часи керівництва Одещиною він підписувався й кириличними літерами «М. С».