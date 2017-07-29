Саакашвілі підтвердив намір оскаржити припинення громадянства в суді

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив намір у судовому порядку оскаржувати припинення його українського громадянства. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Українська правда», опублікованому вночі 29 липня.

«Ми будемо йти до адміністративного суду. Якщо в адміністративному суді не вийде, тоді підемо в Страсбург», – твердить Саакашвілі. На уточнювальне запитання, чи має на увазі Саакашвілі Європейський суд з прав людини, він відповів: «Так».

Раніше про намір звернутися до суду з приводу втрати підзахисним громадянства заявив наі Радіо Свобода адвокат Саакашвілі Павло Богомазов.

«Плануємо подавати адміністративний позов до адміністративного суду. На даний час ми ще збираємо документи від державних органів», – зазначив він.

Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи факти його біографії.

«І у випадку щодо них визнання фактів протиправної діяльності це також може вплинути на скасування їхнього протиправного рішення», – вважає він.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилпся 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

27 липня в Адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили, що він підписав указ про припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі.

У ніч на 27 липня Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися законного права повернутись в Україну.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.