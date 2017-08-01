Заяви Саакашвілі зі США: кінець боротьби чи її початок?

Повернутися до України, доводити свою правоту в судах, а далі – зробити все, щоби прибрати від влади в Україні «олігархів», пообіцяв Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство за відповідним указом президента Петра Порошенка. Такі заяви Саакашвілі зробив, приєднавшись скайпом до прес-конференції заснованого ним «Руху нових сил». Між тим значна частина українських політологів вказує на те, що Саакашвілі втрачає рейтинг в Україні через хибно виставлені пріоритети й те, що він не продемонстрував реформаторського хисту на посаді керівника Одеської області в Україні. Утім, частина фахівців говорить про те, що екс-президент Грузії продовжить активну діяльність в Україні та надалі розбудовуватиме опозиційні політичні союзи.

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що має намір позиватися до суду через припинення його українського громадянства. Про це Саакашвілі сказав під час скайп-конференції в Києві в офісі його партії «Рух нових сил» зі США, де він наразі перебуває.

«Хай мені дадуть можливість безперешкодно прибути в український суд, я там буду відстоювати свої права… Звичайно, я планую звернутися до суду і більше того, я домагаюся права в’їхати (в Україну – ред.) і брати участь у цьому суді, щоб я мав можливість показати в суді всі докази, які в мене є, подивитися, що в них є, і донести свою правду до суддів чи головне до суспільства, до людей», – сказав Саакашвілі.

Він також наголосив, що не ховатиметься за кордоном, а обов’язково повернеться в Україну, і анонсує свій приїзд. Крім того, екс-голова Одеської ОДА заявив, що не претендує на посаду президента чи інші посади в Україні.

Колишнього грузинського президента та керівника Одещини підтримали його однодумці – позафракційний депутат Юрій Дерев’янко та колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, які так само, як і він, приєдналися до «Руху нових сил».

Українцям варто стати на захист Саакашвілі, не так заради повернення йому українського громадянства, як для того, щоб Україна не скочувалася до авторитаризму, зазначає колишній народний депутат кількох скликань Олесь Доній.

«Суспільство» проковтнуло, коли режим Порошенка добив Шустера. Бо він же «неоднозначний»... Суспільство може проковтнути і те, як добивають Саакашвілі. Бо він теж «неоднозначний»... Ну, неоднозначний, і що з того? Існує відмінність між законом і правом. Коли вам кажуть, що «все по закону», то забувають додати , що і закони можуть бути і несправедливі , і «неоднозначні», до речі. А поки Україна і далі скочується до авторитаризму, себто до «Малоросії», хоч і під красивою назвою «Україна», – заявив Олесь Доній, а пізніше – написав про це в соцмережах.

Сформулювати якісну пропозицію виборцеві Саакашвілі не вдалося – політолог

Міхеїл Саакашвілі є талановитим політиком, який, попри це, втрачає позиції, оскільки не зрозумів своїх можливостей в Україні та визначив для себе хибні цілі, про це особливо яскраво свідчать його останні заяви. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.

З кожними новими заявами Саакашвілі девальвує. Так, він говорить те, що думає, але те, що не подобається українському народові

«З кожними новими заявами Саакашвілі девальвує. Так, він говорить те, що думає, але те, що не подобається українському народові. Два роки тому був рейтинг вражаючий, зараз – вже ні: Саакашвілі девальвує як політик. Напевне, він талановита людина. Але він розглядав Україну лише як засіб самореалізації. Дали посаду у ключовій області, але йому було не цікаво здобути собі Батьківщину, він хотів боротися. Україні бракує саме реформаторів, а різноманітних борців – і так вистачає», – визнає Палій.

Інший політолог, Володимир Цибулько, стверджує, що Саакашвілі втрачає рейтинг в Україні, бо не зміг запропонувати українцям зрозумілий порядок денний. Відтак екс-президент Грузії попри свої обіцянки навряд чи повернеться до України, припускає політолог.

Не злазити з медіа-ресурсів – це одне. Але сформулювати якісну пропозицію виборцеві Саакашвілі не вдалося

«Не злазити з медіа-ресурсів – це одне. Але сформулювати якісну пропозицію виборцеві Саакашвілі не вдалося. Та він і сам розуміє, що після Одеси все, що відбувається – це проїдання залишків довіри до нього з боку українців», – каже Цибулько.

Міхеїл Саакашвілі втратив громадянство в дуже незручний для нього час, оскільки друга половина літа є політичним затишшям, констатує політтехнолог Олексій Голобуцький. Однак останні заяви Саакашвілі свідчать, що колишній президент Грузії активно привертатиме увагу до себе, оскаржуватиме припинення громадянства в судах і створюватиме в Україні нові політичні союзи.

Зараз бачимо, як формується його політичний союз з екс-керівником СБУ Валентином Наливайченком

«Далі будуть заяви Саакашвілі та суд, буде спроба у найбільш незручний для політиків час (у серпні) заявити про себе, тримати увагу. Ми розуміємо, що політична діяльність Саакашвілі не є такою вже пов’язаною з громадянством. Ми ж розуміємо, що він особисто нині не зміг би брати участь у парламентських чи президентських виборах. Трохи, звісно, це обмежить його можливості, але не зупинить, як бачимо з його заяв. Зараз бачимо, як формується його політичний союз з екс-керівником СБУ Валентином Наливайченком», – стверджує політтехнолог.

1 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про необхідність більш чітко прописати процедури набуття і втрати громадянства, підкресливши, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі може довести законність свого перебування в українському громадянстві в суді.

26 липня Державна міграційна служба повідомила, що президент України Петро Порошенко припинив українське громадянство Міхеїла Саакашвілі.

Наступного дня в Адміністрації президента України пояснили, що припинення громадянства України Саакашвілі пов’язане з поданою ним недостовірною інформацією під час оформлення українського громадянства.

Депутат від «БПП» Володимир Ар’єв навів скріншот анкети Саакашвілі на отримання українського громадянства.

Сам Саакашвілі наголосив, що він заповнював усі документи чесно і за законом, а вказаний Ар’євим документ назвав «фальшивкою». У відповідь Ар’єв заявив, що анкета Саакашвілі про громадянство, яку той назвав підробкою, є у справі Державної міграційної служби, на підставі якої екс-президентові Грузії надали українське громадянство.