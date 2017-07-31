Радіо Свобода Daily: підпис Сааакашвілі – підпис розбрату?

Саакашвілі назвав не своїм підпис…

…на аркуші анкети на набуття громадянства України, який оприлюднив у фейсбуці народний депутат від БПП Володимир Ар’єв. Саакашвілі з обуренням пояснив, що з часу перебування в Україні він зазвичай підписується кирилицею і продемонстрував зображення свого справжнього підпису грузинською мовою.

«Виявилося, анкету в Міграційну службу (з якої матеріали пішли в Адміністрацію президента) в 2015 році готували і подавали його помічники, а не він сам. Ще й заднім числом оформлювали, – заявив натомість Ар’єв. – І якщо підпис не Саакашвілі, то постає нове, ще актуальніше питання – громадянство було надано на підставі фальшивих документів? А це вже значно серйозніше, ніж просто брехня в анкеті». Порівняти підписи можете й Ви, перейшовши за посиланням.

Ще один важливий підпис вирішив поставити президент США Дональд Трамп…

…під законом, що, серед іншого, передбачає посилення санкцій щодо Росії через її втручання у президентські вибори у США 2016 року. Росія оголосила у відповідь про припинення доступу американців до частини їхньої дипломатичної власності в Росії – складу і дачі під Москвою, – а також про різке примусове скорочення чисельності дипломатичних представників США в Росії. Згодом Володимир Путін конкретизував: «Росію мають покинути 755 дипломатів США».

Тим часом санкції ЄС вже вдарили по соратнику Путіна…

…віце-прем’єр-міністру Росії Дмитру Рогозіну. Літак із Рогозіним, яким той летів на святкування 25-х роковин російських «миротворчих сил» у Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, був змушений розвернутися і сісти в білоруському Мінську, звідки Рогозін потім повернувся до Москви, так і не потрапивши до Молдови. Обурений Рогозін теж вирішив пригрозити санкціями: «Наші санкції будуть виважені і дуже адресні». При цьому, сказав Рогозін, ці санкції Москва застосує «тоді, коли для них настане час і місце». Росія «вміє відповідати», додав він.

А от чому розворот літака, на якому перебував російський віце-прем’єр, в Москві іронічно порівнюють із розворотом, який був здійснений лайнером колишнього російського прем’єр-міністра Євгенія Примакова в небі над Атлантикою, у своїй публікації пояснив політичний оглядач Віталій Портников.

І про приємне. Україна п’ята…

…в неофіційному командному заліку на цьогорічних Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Змагання закінчились, тож можна підбивати підсумки. Україна має 10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових медалей. Останні нагороди, а це три золоті і одну срібну медалі, здобули спортсмени з тайського боксу.

Втім, Всесвітні ігри – це не лише перемоги спортсменів, які бачать глядачі, а й справжній організаційний механізм – від водіїв автобусів до президентів федерацій. Про те, як зустріли українську делегацію і в яких умовах довелось жити спортсменам, читайте у матеріалі.

Найдовший стіл…

… з автентичними старовинними стравами накрили у Радехові на Львівщині. Понад 70 господинь усіх сіл району заставили своїми наїдками 112 метрів 83 сантиметри спільного столу в центрі містечка під час Першого Західноукраїнського фестивалю «Куховарня RadoFest». Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів України і наші оператори.

Їжте лише смачну їжу! Ням-ням:)

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