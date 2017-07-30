«Школи неолімпійських видів в Україні дуже потужні» – Шевляк

Дев'ятий день змагань –​ 29 липня –​ на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві не приніс Україні нагород, проте тайські боксери майже повним складом пробилися до фінальних боїв. А вже сьогодні, 30 липня, вони здобули три золоті та одну срібну нагороду.

Джиу-джитсу

Чемпіон Всесвітніх Ігор 2013 року Іван Настенко, виступаючий у ваговій категорії 85 кілограмів, не зміг вийти з кваліфікації. У першій зустрічі українець поступився cпортсмену з Данії – Міккелю Віларду. А в другому двобої проти колумбійця дуже багато запитань було в української делегації до суддівства, проте сам спортсмен запевняє – «після бійки кулаками не розмахують».

«Я недопрацював. Це тільки моя помилка. Так, судді не сприяли в роздачі балів. Суперник двічі робив проносні удари, що в нас заборонено. Перший раз йому попередження дали, інший – ні. Не мій день», – прокоментував Настенко.

Також спортсмен зазначив, що за чотири роки повернеться на Всесвітні Ігри й знову боротиметься за звання чемпіона. А зараз радіє за колегу по команді Богдана Мочульського, який здобув «золото» у ваговій категорії до 62 кілограмів.

Танцювальний спорт

Українська пара Оксана Лук'яненко – Роман Гербей виступала лише в латині. Це 5 танців: самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль і джайв. Після першого етапу – самби – пара Лук'яненко – Гербей була вісімнадцятою. Їх результат – 30, 63 бали. Краще загальне місце українці отримали після ча-ча-ча. 30,22 бали - і 16 місце. У румбі «синьо-жовті» стали 17-ми, маючи у своєму активі 30,50 балів. І хоча пасодобль і джайв українці закінчили 15-ми, цього не вистачило, щоб потрапити до фіналу.

Тайський бокс

Українці продовжують доводити всьому світову, що вони – одни з найсильніших у тайському боксі. До півфіналів потрапили одразу 5 представників «синьо-жовтої» збірної.

У ваговій категорії 57 кілограмів головний «Танк» українського муай-таю Костянтин Трішин вперше у своїй кар'єрі програв росіянину Олександру Абрамову. 27-30.

«Гроза тайців» Ігор Любченко провів уже другий свій бій, і вдруге завершує його достроково. Як-то кажуть, а чого час втрачати – пару ударів і перемога.

Звичайно, спортсмени з Таїланду – перші номери у світі з тайського боксу. Проте у ваговій категорії до 67 кілограмів Сергій Куляба з рахунком 29-28 переміг тайця Ануенга Хатхамарасі.

​«Темна конячка» збірної України з тайського боксу Василь Сорокін залишив без фіналу росіянина Івана Грігор'єва.

А Олег Приймачов переміг представника Німеччини Якоба Стібена.

Отже, 4 фінали – і вже точно в кошику України ще 4 нагороди.

Не лише про спорт

Всесвітні Ігри – це не лише перемоги спортсменів, які бачать глядачі, а справжній організаційний механізм – від водіїв автобусів до президентів федерацій. Про те, як зустріли українську делегацію розповів шеф місії та директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, все ж таки були питання до умов проживання, але це певною мірою компенсувалося стараннями волонтерів та комітету.

«Збірна з сумо проживала в студентському кампусі. Там вікна виходили на трамвайне депо, де вночі болгаркою пиляли бруківку. Кондиціонерів там не було, бо студенти влітку не навчаються. Отже, спортсмени були вимушені відкривати вікна, щоб не задихнутися в спеку, а там такі роботи ведуться. Вони не мали змоги відпочити. Перевезти їх не вдалося. Бо за логістикою кожен вид живе окремо, це пов'язано і з харчуванням, і з тренуванням», – пояснює Матвій Бідний.

Шеф місії – сам спортсмен, то каже, чудово пам'ятає, якими мають бути умови для атлетів, щоб вони досягали жаданих нагород.

«Задача шефа-місії і всіх тих, хто супроводжує спортсменів, забезпечити атлетів так, щоб вони не думали ні про що, крім свого виступу. Ні хвилюватися про харчування, логістику, проживання, реєстрацію. Цим займатися мають організатори, а спортсмени сконцентруватися лише на досяганні мети, до якої йшли всі чотири роки», – каже Матвій Бідний.

Про збірну України на Всесвітніх Іграх

На минулих Іграх, які були в Калі, Україна посіла 7 місце в загальному заліку, завоювавши 9 золотих, 11 срібних та 10 бронзових нагород. У Вроцлаві «синьо-жовті» демонструють не гірші результати, розповідає президент Спортивного Комітету України Ілля Шевляк. Хоча й не все вдалося, як планували.

«По деяких фіналах, де ми насправді вірили у перемогу, не все так вийшло. Але це спорт. Наприклад, Данило Болдирев, прикра ситуація з фальтстартом. Хоча, як на мене, це реальне «золото». Він до нього йшов, він був мотивований. І він, дійсно, заслуговував звання чемпіона. Останній бій Івана Настенка, який також був мотивований. Але в ринзі виявилося все інакше. Та я впевнений, що це не останній старт Івана і він знову доведе, що кращий джиу-джитсер у світі», – коментує Ілля Шевляк.

Зараз Україна в топовій десятці країн світу в загальному заліку, і на першому місці у видах, які вважаються показовими.

«Навіть без урахування нагород з тайського боксу кількість нагород свідчить про те, що українська збірна в топі серед більше ніж 100 країн світу з неолімпійських видів. Команда стабільна. У нас змінюються покоління, з'являються нові обличчя, але все одно нагороди є, а отже, школи цих видів спорту в Україні дуже потужні», – каже Ілля Шевляк.

Також за його словами, крім золотих нагород, світових рекордів, Україна увійшла в спортивну історії, завдяки представниці пауерліфтингу Ларисі Соловйовій.

«Саме українська спортсменка стала першою чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх Ігор. Тобто 16 років вона найсильніша людина. Це насправді дуже високий результат. І будемо чекати наступні Всесвітні Ігри. Упевнений, що Лариса зможе проявити себе й там. З потужністю, силою і впевненістю цієї спортсменки вона стане й п'ятиразовою», – каже Ілля Шевляк

30 липня відбудеться церемонія закриття Всесвітніх Ігор у Вроцлаві. Наступна зустріч – Бірмінгем – 2021.

Як змагались українські спортсмени на Всесвітніх Іграх в п'ятий, шостий, сьомий і восьмий день.

Яким був останній день змагань та чим запам'яталась Україна на Всесвітніх Іграх читайте вже найближчим часом.